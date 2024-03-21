Викрадення членами ТЦК волонтера у Львові: що зараз із чоловіком, якого відправили на полігон без ВЛК

Після силового затримання чоловік за станом здоров’я відмовився від ВЛК і просив дати час, аби зібрати необхідні медичні документи. Однак вже вранці після викрадення в ТЦК підписали наказ про мобілізацію чоловіка і повезли на полігон до Рівного.

В середині березня працівники ТЦК та СП посеред вулиці у Львові викрали волонтера Кирила Тарана – куратора у "ДрукАрмії". Дружина волонтера розповіла, що військкоми побили Кирила, силоміць запхали до буса та відвезли на полігон до Рівного. Інцидент прокоментували в обласному ТЦК та омбудсмен. А тепер проти волонтера ще й відкрили справу.

Всі деталі про викрадення працівниками ТЦК волонтера у Львові, що кажуть у військкоматі та що з чоловіком зараз, читайте на ТСН.ua.

Хто такий Кирило Таран – що відомо про волонтера

Таран – український волонтер, він активно займається зборами для війська та публікує в Мережі звіти про це. Дружина Віолетта розповіла, що ці збори чоловік проводить як тиловик "Азову". Він також на початку війни організовував тренінги для цивільних з домедичної допомоги.

На сьогодні Кирило – куратор та друкар у "ДрукАрмії", яка виготовляє на 3D-принтерах усе, що може бути корисним для бійців ЗСУ на фронті. Зокрема, це скиди, хвостовики, захисти для "Старлінків".

Волонтер Кирило Таран / Фото з соцмереж

Вироби для військових від волонтерів "ДрукАрмія" / Фото: Телеграм-канал "ДрукАрмія"

Викрадення Кирила Тарана – як розгорталися події

Про викрадення Кирила Тарана 15 березня повідомила в Мережі його дружина Віолетта. Вона написала, що у Львові працівники Шевченківського ТЦК та СП викрали чоловіка з застосуванням фізичного насильства та нецензурною лайкою.

"Побиття, тиск, погрози, нанесено матеріальні збитки (порвано куртку, штани, розбито окуляри та телефон). Поліція бездіє. Є заяви. Оперативна група ВСП прибувала на місце, однак жодних пояснень не відібрала", – йшлося в дописі Віолетти.

Вона також вказала, що Кирила після викрадення утримують у військовій частині в Рівному "без жодних законних підстав".

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Розбитий телефон Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

У коментарі для ТСН.ua дружина волонтера розповіла, що 15 вересня о 21:50 чоловік повертався додому, коли до нього під'їхали дві машини, з яких вийшли п'ятеро працівників ТЦК.

"П'ятеро представників ТЦК насильно запхали у бус, завдаючи тілесні ушкодження, повезли у невідомому напрямку. Коли зв'язалася із адвокатом, чоловік на той час не знав, куди його везуть", – розповіла Віолетта.

Інцидент був зафіксований на камери відеонагляду. На відео видно, що чоловік стояв на тротуарі, коли посеред вулиці зупинився бус ТЦК. Люди у формі підійшли до нього і силою заштовхали до мікроавтобуса.

У Львові працівники ТЦК та СП посеред вулиці побили та викрали волонтера

Чоловік відмовився від ВЛК, але на ранок вже був готовий наказ про мобілізацію

Вона також повідомила, що військкоми повезли Кирила на військово-лікарську комісію. При цьому повістку на місці події йому не вручали. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав зі собою медичних документів, які б хотів надати комісії.

Віолетта розповіла, що після викрадення Кирила вона разом з адвокатка викликали поліцію, Військову служба правопорядку, заявивши про зникнення людини.

"Коли адвокат виїхала на місце події, вона також паралельно викликала патрульну поліцію, щоб вони були там присутні та допомогли встановити обставини. Але вони, на жаль, не змогли цього зробити, тому вона додатково викликала Військову службу порядку. Вони там були постійно, але вони ніяк не стояли на стороні потерпілого. Поліція не захотіла фіксувати ніяких тілесних ушкоджень, а вони були – це розбиті окуляри, порвана курточка", – розповіла дружина волонтера та надала фотопідтвердження цьому.

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Близько 1:30 зв'язок із Кирилом зник і з'явився аж через чотири години.

"Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП – Романа Немишкала, якого у приміщенні не було, але наказ був ним підписаний та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП. Поки вони приїхали, на нього (Кирила – ред.) зробили наказ про мобілізацію, хоч він не пройшов ВЛК (не був к жодному кабінеті)", – написала Віолетта у Мережі.

Без проходження ВЛК чоловіка повезли до Рівного

За її словами, всередині приміщення ТЦК були представники ВСП, але вони ніяк не реагували та не допомагали Кирилу, не приймали його заяв.

"Потім його вивезли в Трьоховичі (Львівська область – ред.) і після того його повезли у Рівне. Ми зібрали усі скарги на бездіяльність (правоохоронних органів – ред.).Я писала онлайн-заяву у ДБР, і адвокат писала від мого імені усі заяви. Вони не приймали їх", – повідомила жінка.

Про події після викрадення Тарана розповіла його адвокатка

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Адвокатка волонтера Анастасія Нікіфорова розповіла в коментарі ТСН.ua, що на місце викрадення Кирила викликали патрульну поліцію, яка відмовилася приймати заяву про вчинення кримінального правопорушення.

"Зателефонували до мене із колегою зі зверненням, що особу на вулиці викрали, побили та відвезли у приміщення, яке розташоване на вулиці Лемківська у м. Львів. Він не розумів, куди його повезли. Оскільки ми працюємо із такими справими, ми знали, що це є поліклініка, в якій проходять ВЛК ті особи, яких затримують працівники Шевченківського ТЦК та СП", – повідомила юристка.

Бездіяльність поліції та слідчо-оперативної групи

Нікіфорова підтвердила слова Віолетти про те, що на місце прибули поліцейські, але сказали, що видимих тілесних ушкоджень у Кирила немає.

"Відмовилися у нас приймати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Нам сказали, що ми може поїхати у відділок і написати там таку заяву та надати будь-які пояснення, хоча це є повноваження патрульної поліції", – зауважила адвокатка.

Тоді Нікіфорова та дружина волонтера близько 1:00 викликали слідчо-оперативну групу. Вона прибула майже через три години.

"Ми окреслили їй ситуацію та обставини. Вони зайшли туди і вийшли. І також сказали, що видимих тілесних ущкоджень немає у нього немає. І на нього є наказ про мобілізацію, підписаний він начальником Шевченківського ТЦК та СП. Живий підпис та печатка, хоча, як нам відомо, його тоді не було на місці, що може означити підробку документів. Є здогадки, що його там не було. Слідчо-оперативна група сказала, що вони не будуть складати протокол. Вони відмовляються. Вони сказали: єдине, що ви можете зробити – написати заяву та надати пояснення, що ми і зробили", – розповіла юристка.

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За словами Нікіфорової, її та Віолетту не впустили всередину приміщення, посилаючись на режимний об'єкт. Однак, згідно із чинним законодавством, він таким не є.

"Близько 2:52 у нас зник зв'язок із клієнтом. Працівники Шевченківського ТЦК кричали, щоб він виключив телефон та поклав трубку. Після цього із ним пропав зв'язок. Виходить він на зв'язок близько 6-7 ранку. Окрім того, на місце події ми викликали оперативну групу реагування військової служби правопорядку", – повідомила адвокатка.

Вона також зазначила, що Таран не проходив ВЛК через "проблеми зі здоров'ям". Він хотів написати акт, щоб йому надали час, аби зібрати документи та надати їх комісії, однак Кирилу у цьому відмовили.

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"Ми допомогли йому скласти подібний акт, однак вони заявили, що спалили його. Він написав тоді ще один. Вони його порвали та викинули. Є така процедура про відмову проходження ВЛК – і видають повістку та час, щоб зібрати медичні документи. Про що Кирило і просив. Вони йому о 02:13 видають повістку на ту ж дату і годину", – розповіла Нікіфорова.

Адвокатка повідомила, що було подано скаргу на слідчо-оперативну групу, яка не зафіксувала тілесних ушкоджень та не склала протокол огляду місця подій. Також були написані заяви та скарги про вчинення кримінального правопорушення до поліції і ДБР. Подано скаргу на дії працівників Шевченківського ТЦК на Львівський обласний ТЦК та Оперативне командування "Захід", Міноборони та ВСП, щоб провести розслідування та притягнути винних осіб до відповідальності.

"Кирило телефонував на урядову лінію та залишив свою заявку. Я від його імені подала заяву про кримінальне правопорушення із викладом усіх обставин (до поліції – ред.). У нього порвана куртка, штани, побиті окуляри та телефон", – розповіла Нікіфорова.

Як інцидент прокоментували в ТЦК

Спершу 16 березня керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов повідомив, що за фактом інциденту 17 березня буде проведене службове розслідування. Він пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Більше подробиць щодо ситуації не надав.

Лише на третій день після викрадення Кирила, 18 березня, в ТЦК опублікували офіційний коментар щодо події. Там звинуватили волонтера в тому, що він нібито "спровокував конфлікт" із працівниками Шевченківського районного ТЦК. У повідомленні вказали, що цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК.

"Громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт. Як з'ясувалося пізніше, він не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у семиденний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК", – повідомили в військкоматі.

Там також наголосили, що зафіксовані на відео з Кирилом працівники ТЦК мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усі вони були переведені на роботу до ТЦК за станом здоров'я.

"Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас, це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України", – зазнали в обласному ТЦК.

Там також вказали, що за цим фактом проводиться перевірка та будуть вжиті усі необхідні заходи.

Омбудсмен обурений викраденням волонтера

17 березня уповноважений Верховної Ради з права людини Дмитро Лубінець відреагував на силове затримання волонтера. Він наголосив, що обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника.

З посиланням на слова дружини волонтера Лубінець вказав, що представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до буса. Повісткипри цьому не вручали.

"Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Кирила каже, що під ранок вже був готовий наказ про її чоловіка і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне", – йдеться в повідомленні.

Омбудсмен запевнив, що на ситуацію миттєво відреагував його представник у Львівській області Тарас Подвірний.

"Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", – написав Лубінець.

Омбудсмен Дмитро Лубінець / X (Twitter)

Представник омбудсмена і ТЦК домовились, що Кирило повторно пройде ВЛК

Також щодо цієї справи відбулась нарада з обласним ТЦК. Було вирішено призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласний військкомат ухвалюватиме рішення щодо Тарана.

Лубінець вказав, що Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.

"Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування – це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві", – наголосив уповноважений ВР з прав людини.

Проти волонтера відкрили справу за неявку на ВЛК

21 березня в ОК "Захід" повідомили, що проти Тарана було відкрито кримінальну справу за ухилення від мобілізації через те, що той начебто не з’явився за повісткою на ВЛК, і не повідомив про поважні причини неявки. Варто звернути увагу, що за таке порушення передбачена лише адміністративна відповідальність, це аж ніяк не кримінальний злочин.

В ОК "Захід" стверджують, що 17 березня Тарану у присутності адвокатів було вручено повістку для проходження ВЛК, заплановану на 20 березня.

"Пан Таран не з’явився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив. Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (…)", – повідомили в ОК "Захід".

Цю заяву продублювали у Львівському обласному ТЦК. Скриншот повідомлення опублікувала дружина волонтера Віолетта, зробивши на зображенні позначку Fake.

Скриншот допису Віолетти Таран в Instagram з заявою від ТЦК та СП

Де зараз Таран

21 березня Віолетта в коментарі ТСН.ua коротко повідомила, що на цей момент Кирило перебуває вдома.

"Він вдома. На лікарняному", – сказала жінка.

Пославшись на зайнятість, вона зазначила, що всі коментарі щодо ситуації довкола її чоловіка розміщені на Instagram-сторінці.

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