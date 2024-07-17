Викрадення немовляти з пологового будинку транссексуалом: подробиці – огляд

На камерах спостереження у день викрадення було зафіксовано, що із закладу з великим пакунком виходила жінка.

На Полтавщині просто з пологового викрали чотириденне немовля. Поліція вже розшукала викрадача і затримала його. Ним виявився транссексуал.

Про подробиці цього інциденту та про те, яке покарання загрожує викрадачу, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Викрадення з пологового

У Кременчуці 2 доби шукали новонароджене немовля. Дитину викрали, коли їй було усього 4 дні від народження.

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За інформацією Національної поліції, у Кременчуці близько 16:40 12 липня надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло чотириденне немовля.

На розшук зниклої дитини залучили весь особовий склад поліції Полтавської області, долучалися небайдужі, а ймовірних свідків просили зв’язатися із правоохоронцями.

“Дитина зникла, коли мати виходила поїсти у їдальню, коли повернулася, виявила, що в палаті дитина її сусідки на місці, а її дитини немає. Викрадення дитини відбулося у проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто, це приблизно такий час, коли жінка була відсутня в своїй палаті”, - повідомили у поліції.

Як знайшли викрадача

Уже 16 липня поліцейські розшукали викрадача. Хоча на камерах спостереження у день викрадення було зафіксовано, що із закладу з великим пакунком виходила жінка, викрадачем виявився чоловік-транссексуал.

Слідство все ще триває, але викрадачу доведеться відповідати за скоєне, йому загрожує тюремне ув’язнення.

Крім цього, справу порушили і проти перинатального центру, де трапився цей резонансний злочин.

Матір хотіла продати сина

А кілька місяців тому країну сколихнув інший кричущий випадок.

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У Дніпрі 19-річна дівчина намагалася продати власного 2-річного сина! Як повідомляють правоохоронці, вона вважала, що її дитина заважає особистому життю, тож вирішила позбутися хлопчика. Нічого кращого, ніж запропонувати купити дитину подрузі, вона не придумала. Суму запросила “кругленьку” - мільйон гривень.

До слова, гроші вона встигла потримати у руках, утім ненадовго. Спрацювали поліцейські. Дівчині тоді ж повідомили про підозру за статтею “торгівля людьми”.

Торгівля дітьми за кордон

Торгівля людьми, зокрема дітьми, хоч і здається проблемою минулих століть, але на жаль, досі трапляється.

У серпні 2023 року правоохоронці викрили та затримали цілу злочинну групу, яка промишляла продажем дітей за кордон. Причетними до торгівлі виявилися злодії у білих халатах - керівники клінік, які надають послуги з репродуктивної медицини у Києві та Харкові.

За даними слідства, підозрювані підшукували на території Харківської області жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями. Розмір грошової винагороди складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину, з яких 12 тисяч євро – плата сурогатним матерям.

Правоохоронці перевіряли інформацію про 40 випадків переміщення новонароджених дітей з України за кордон. 12 учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у торгівлі людьми.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЦЕ ШОК! Транссексуал так хотів дитину, що ВИКРАВ новонароджене немовля просто з пологового!"

Нагадаємо, раніше у Дніпрі засудили чоловіка, який зґвалтував малолітню дитину, після чого вбив її. У в’язниці злочинець залишаться на все життя.

Поліція шукає зникле з половогового немовля

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