"Викрав 27 тисяч євро у керівника ТЦК": чи шукатимуть мобілізованого на Закарпатті, про якого гуде Мережа

У ТЦК прокоментували низку новин про крадіжку великої суми.

Сьогодні в соцмережах користувачі поширили новину про те, начебто один з мобілізованих, рецидивіст, викрав з кабінета керівника ТЦК 27 тис. євро, відкривши відмичкою двері. Після цього начебто зловмисник втік, а працівник ТЦК заявив, що гроші збирались на дрони для ЗСУ.

Про це в своєму Telegram-каналі написала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

В коментарі для ТСН.ua Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що цю інформацію вона отримала від закарпатських колег, але уточнила, що підтвердження цьому поки не має.

Своє чергою, речниця поліції Закарпаття Ганна Дан в коментарі для ТСН.ua повідомила, що до поліції не надходило заяви про крадіжку такої суми.

Після шаленого розголосу ситуацію для ТСН.ua прокоментували в Закарпатському обласному ТЦК.

"Це фейк! Використані примітивні засоби донести неправдиву інформацію. Не вказується місце події, прізвище. Абсолютний фейк. Протягом півгодини на нашій сторінці буде офіційний коментар", — розповів ТСН.ua речник Закарпатського обласного ТЦК Сергій Гудак.

Раніше повідомлялось про те, що у ТЦК хотіли мобілізувати 57-річного батька, сини якого воюють.

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