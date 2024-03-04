Викрав 8-річну дівчинку з будинку і затягнув до нори: моторошні подробиці злочину на Миколаївщині

Підозрюваного затримали, діставши його зі схованки, де він перебував з дитиною.

На Миколаївщині через цинічну помсту 50-річного безпритульного чоловіка постраждала 8-річна дівчинка. Безхатько її викрав у родини, з якої нещодавно його вигнали. Дівчинку він силоміць притягнув до своєї схованки, яка була облаштована серед бур’янів у безлюдному місці за декілька кілометрів від села.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіли мешканці села Лепетиха Березнегуватської громади, ситуацію також прокоментувала пресслужба поліції Миколаївської області.

"Все почалося з того, що свого часу бабуся цієї дівчини познайомилася з чоловіком. Він прийшов жити до цієї родини, був співмешканцем цієї бабусі. Але як з’ясувалося, він ніде не працював, вів аморальний спосіб життя, зловживав алкоголем", – розповів нам один з мешканців села Лепетиха.

Підземна схованка, куди підозрюваний затягнув дівчинку / Фото зі сторінки І. Блошко у Facebook

Він додав: "Згодом син жінки вигнав цього чоловіка з дому, тому що для дітей був поганий приклад. Усе це було десь за місяць-два до викрадення дитини. Вочевидь, цей безпритульний вирішив помститися родині та викрав дитину. Потім, коли дівчинку було викрадено, її пошуками займалися і правоохоронці, і місцеві мешканці. Наскільки я чув, то селяни начебто підказали правоохоронцям локацію, яку варто прочесати".

Як з’ясувалося, ця історія набула резонансу в соцмережах, де користувачі припустили, що підозрюваний міг облаштувати схованку спеціально для того, щоб вона йому допомагала в його злочинах. Водночас мешканці села це певною мірою спростовують.

"Все дуже банально. Він облаштовував її для того, щоб йому було де жити", – розповіли нам у селі Лепетиха.

Своєю чергою правоохоронець, колишній старший слідчий міліції Баштанського району Миколаївщини Ігор Блошко достатньо відверто розповів подробиці цієї історії.

"Таки знайшли. За 6 кілометрів від населеного пункту у викопаному в землі бункері. Здавалося б, випадково, але не випадково, а закономірно, бо обстежували все дуже добросовісно. Вночі саме цей участок пройшли і не помітили. Місцеві допомагали шукати, теж цю ділянку пройшли повз. По другому колу вдень, вивчаючи територію більш детально, один із баштанських оперів наступив на траву, а вона здвинулася. Це була замаскована кришка бункеру, який викопав у землі злочинець. Туди, а він там з дівчинкою", – повідомив Ігор Блошко.

Такий вигляд мала схованка зсередини / Фото зі сторінки І.Блошко у Facebook

Ексслідчий додав: "Затримали на місці оцю скотину, звільнивши з його лап малолітню потерпілу. Дякуючи Богу і поліції, дівчинка жива і здорова. Невідомо, що могло з нею статися, якби зволікали, бо наміри злочинця були... Бомжара викрав дитину з будинку і тягнув її силоміць із собою до укриття. Зараз воно арештоване. Дівчинці надається психологічна і медична допомога".

В схованці був разом з дівчинкою

За офіційними даними правоохоронців, чоловік силоміць привів дівчинку до підземної схованки, яка була ним облаштована за межами села.

У пресслужбі поліції Миколаївської області так розповідають подробиці цієї детективної історії: "Ввечері 1 березня до відділення поліції № 2 Баштанського районного управління надійшло повідомлення про те, що близько 20:00 в одному з сіл Березнегуватської громади з дому раптово зникла 8-річна дівчинка. Поліцейським рідні заявили, що мають підозри, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час мешкав разом із сімʼєю".

Правоохоронці організували штаб з пошуку дитини, було задіяно не лише поліцейських, але і військових, і кінологів, і місцевих мешканців.

"Внаслідок активних пошуків і вжитих оперативно-розшукових заходів за межами села поліцейські разом із місцевими знайшли замасковану схованку під землею, в якій переховувався зловмисник разом із викраденою дівчинкою. Дитину поліцейські одразу забрали та відвезли до медичного закладу. Кривдника ж доправили до поліції, де слідчі затримали його", – повідомила поліція Миколаївщини.

Чоловікові оголошено підозру у викраденні дитини. Йому загрожує до 5 років в’язниці.

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