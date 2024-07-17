Викрав дитину з пологового за 5 хвилин і сховав у пакеті: шокувальні подробиці випадку на Полтавщині

Мати немовляти каже, що ситуація поки що не вирішилась

Стали відомі нові подробиці гучного викрадення немовляти з пологового Кременчука Полтавської області. За даними правоохоронців, дитину прямо з пологового викрав місцевий чоловік, який є транссексуалом та начебто давно мріяв про власне немовля.

"Йдеться про місцевого 25-річного чоловіка. Він неодружений, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, є мешканцем одного з сіл", - розповіли ТСН.ua полтавські правоохоронці.

За даними силовиків, попередньо відомо, що цей чоловік нетрадиційної орієнтації, начебто мріяв про власну дитину та під час допиту сказав прописну істину – що ніколи б не зміг народити. Через це, за його словами, він і пішов на злочин.

Як з’ясував ТСН.ua, наразі правоохоронці, після того, як змогли розшукати зловмисника та повернути дитину матері, з’ясовують не тільки обставини викрадення дівчинки чоловіком, а й те, як йому вдалось здійснити такий зухвалий злочин вкрай швидко - протягом 5-10 хвилин, безперешкодно потрапивши до приміщення, де перебували новонароджені.

"З’ясовується, чи маскувався цей чоловік під лікаря або зайшов під виглядом відвідувача", - кажуть правоохоронці.

"Чоловіка затримали та повідомили про підозру у викраденні малолітньої, вчиненому способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої (ч. 2 ст. 146 КК України)", - повідомила ТСН.ua речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

За даними прокуратури, викрадач виніс немовля в звичайному пакеті з пологового, спокійно викликав таксі та поїхав додому.

Окрім цього, прокуратура ініціювала в Комунальному некомерційному медичному підприємстві "Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня" проведення службового розслідування.

Чи були у викрадача спільники, чи планував він викрасти саме ту дитину, яку вкрав та чи є він психічно здоровим – все це наразі з’ясовують слідчі та експерти.

ТСН.ua розшукав жінку, у якої було викрадено немовля. Вона мешкає в селі Шепелівка. Крім новонародженої виховує ще чотирьох дітей.

"Я можу сказати тільки те, що бачили тільки жінку (переодягненого чоловіка – Ред.). Ситуація ще не вирішилась - зараз йде слідство", - стурбованим голосом повідомила нам пані Олена та поклала слухавку.

Своєю чергою, староста Бабичівського старостинського округу (до якого відноситься селе Шепелівка) Станіслав Живолуп розповів ТСН.ua, що може охарактеризувати цю багатодітну мати як трудящу жінку.

"До того, як Олена пішла в декрет – вона працювала на м’ясокомбінаті. Знаю, що була на зв’язку з директором та вчителями школи, де навчаються її діти. Сама жінка, наскільки я не помиляюсь, 1988 року народження (зараз Олені 35 або 36 років – Ред.)", - розповів нам Станіслав Живолуп.

Викрадача дитини поміщено до ізолятора. Міру запобіжного заходу суд обере йому, ймовірно, завтра. Якщо його вина буде доведена в суді, то йому загрожує від 5 до 10 років.

Новини ТСН 8:00 17 липня. Звіт Генштабу, викрадення немовля з пологового, зустріч Трампа з Джонсоном

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