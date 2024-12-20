"Викурювали" газом і підпалювали: всі подробиці ганебного інциденту з ТЦК у Вишгороді

Ймовірно, водій відмовлявся виходити з автівки, тому військові та поліцейські використали "креативний" метод – розпилювати газ із балончика між щілинами вікон і навіть підпалювати його.

На Київщині поліцейські та особи у військовій формі (в соцмережах пишуть, що це були, ймовірно, представники ТЦК) намагалися "викурити" водія з автомобіля за допомогою перцевого балончика. Внаслідок таких дій на даху автівки стався спалах газу.

Про те, як на цей інцидент відреагували в поліції та Міноборони та що говорить сам водій, розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube TSN.UA.

Що сталося у Вишгороді

Українців шокувало відео, яке розлетілося Мережею за лічені хвилини. На кадрах видно, як автомобіль, де нібито перебував військовозобов’язаний, люди у військовій формі задули газом, а потім підпалили салон, щоб змусити водія вийти. Водночас один з них голосно розреготався після скоєного. Поліцейський, що стояв поруч, спокійно спостерігав і не втручався в їхні дії.

В соцмережах писали, що особи у військовій формі – представники ТЦК, які у Вишгороді проводили оповіщення населення з метою оновлення контактних даних. Ймовірно, водій відмовлявся виходити з автівки, тому військові та поліцейські використали "креативний" метод – розпилювати газ із балончика між щілинами вікон і навіть підпалювати його.

Реакція правоохоронців і військових

Поліція Київської області одразу відреагувала на цей інцидент і розпочала службове розслідування.

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“Під час моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини. За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, щоб надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків”, – йдеться у повідомленні.

Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.

“Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео та поширеного в соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних сил і сектору безпеки”, – йдеться в офіційному повідомленні оборонного відомства.

Водій не змовчав

Чоловік, якого ймовірні працівники ТЦК і поліція "викурювали" з авто у Вишгороді, про інцидент розповідає вкрай виважено, хоча на відео можна побачити, як після дій людей у військовій формі дах автівки на декілька секунд охопив вогонь.

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В коментарі для ТСН.ua водій сказав, що категорично проти того, щоб у пресі називалося його прізвище, та повідомив, що не бажає розповідати детально про обставини інциденту з "викурюванням".

На пропозицію розповісти про те, що сталося, водій Антон сказав таке: "Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло і мало такий публічний розголос".

На уточнювальне запитання про те, що ж усе-таки сталося, Антон розповів таке: "У мене є своєї життєві проблеми, я приїхав в особистих справах до Вишгорода. Мені треба закрити ці питання за кілька днів і щоб я не був на слуху. У мене є хвора мама, їй уже зателефонували родичі, вона переживає… Моя мама без мене не зможе, вона завжди розраховує на мене. Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба. Ніхто не стріляв, не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість".

На запитання про те, чи подаватиме він скарги, Антон відповів, що зі своїми проблемами розбереться сам.

Силова мобілізація триває

Тим часом на Волині стався новий скандал із ТЦК. Чоловіка начебто побили люди у військовій формі та забрали його з лікарні до військової частини.

Відео частини інциденту опублікував чоловік, який представився братом постраждалого. За його словами, сталося це в місті Ковель.

Спершу нібито працівники ТЦК “дали під дих” його братові під час перевірки документів. На місце викликали “швидку” та поліцію. Зі слів брата, постраждалого відправили на обстеження хірурга. Звідти його нібито забрали люди у формі і нічого не пояснивши дружині, кудись повезли. На оприлюдненому відео чоловіка з нош перекидають до автівки.

Варто підкреслити, що на цей скандал уже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, працівники Ковельського міського ТЦК не надали можливості його представникові поспілкуватися з постраждалим і повідомили, що "вивезли його до військової частини".

“До мене надійшло звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. Жінка повідомила, що її чоловікові завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Просто з медзакладу його примусово доправили до Луцького МТЦК та СП. Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним”, – повідомив він.

Представник Лубінця вже повідомив прокуратуру та подав заяву до ДБР стосовно цього інциденту. Омбудсмен зазначив, що дії працівників Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечать вимогам Закону України “Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України.

Боротьба з “бусифікацією”

Нещодавно Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Омбудсмен пояснив, що його офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК.

Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників. Протягом цього року Офіс омбудсмена отримав понад 4000 звернень про можливі порушення під час мобілізації.

“Все менше й менше ми бачимо випадки саме фізичної “бусифікації”. Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються”, – сказав Дмитро Лубінець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "СКАНДАЛ із ТЦК у Вишгороді: чоловік, якого "викурювали" газом із авто, зробив заяву!"

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що найбільша кількість скарг на дії працівників ТЦК надходить із Закарпаття. Водночас в інших регіонах, наприклад, у Кропивницькому таких звернень значно менше і більшість з них не підтверджуються.

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