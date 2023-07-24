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Вілла в Іспанії, елітні авто та поїздки за кордон: який запобіжний захід одеському військкому вимагає обвинувачення

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Вілла в Іспанії, елітні авто та поїздки за кордон: який запобіжний захід одеському військкому вимагає обвинувачення

Євген Борисов плутав сліди та намагався втекти від слідства / Фото: armyinform.com.ua

Стала відома дата обрання запобіжного заходу скандальному військкому Борисову.

Одеському військкому Євгену Борисову, якого 24 липня ДБР затримало у Києві, найімовірніше, обиратимуть запобіжний захід 25 липня у Печерському суді.

Про це ТСН.ua повідомляє джерело у правоохоронних органах.

"Обвинувачення проситиме арешту без права внесення застави", - уточнив наш співрозмовник.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова.

Крім того, рідний брат водія одеського військкома виїхав до Іспанії як особа з інвалідністю. За словами журналіста, який оприлюднив розслідування, хлопець, найімовірніше, працює водієм матері військового комісара. Сам Борисов усе заперечує.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
318
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