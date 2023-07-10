"Виловлюєте як собак": в Одесі жінка у маршрутці криками захищала чоловіка від повістки (відео)

В Одесі виник черговий конфлікт через повістки для військовозобов’язаних.

У Мережі користувачі поширили відео, на якому людина у військовій формі зайшла до маршрутки та спілкується з чоловіком (пасажиром). Військовий, який ймовірно є представником військкомату, жестом дає зрозуміти, що пасажирові треба вийти з автобуса та при цьому каже, що він, пасажир, затримує інших пасажирів.

На відео чутно голос жінки-пасажирки, яка обурено звертається до військового: "Ти подивись на нього. Ви повинні до військкомату викликати, а не виловлювати по під’їздах як собак".

В той же час, чоловік-пасажир, до якого підійшов військовий, каже: "Мені треба їхати на роботу, треба начальнику сказати. Я даю тобі дозвіл переписати тут мої дані". При цьому він тримає в руках документ.

В розмову знов втрутилась жінка, яка, звертаючись до військового, сказала: "Військкомат повинен дати йому повістку, а не ви. В автобусі виловлюєте як собак".

Відео закінчується тим, що військовий йде на вихід.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в коментарі для ТСН.ua підтвердила, що в регіоні триває оповіщення військовозобов’язаних.

"Рядова ситуація, звичайна робота. Ніякого порушення законодавства не було. Триває робота з оповіщення, в тому числі – в транспортних засобах ", - повідомила нам Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, депутатам Львівської облради вручили повістки до ТЦК під час сесії.

Читайте також: