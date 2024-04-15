Вилучення транспорту на потреби ЗСУ: все про резонансну норму в законі про мобілізацію

У Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми.

Новий закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про вилучення транспорту на потреби ЗСУ в межах нового закону про мобілізацію.

Верховна Рада 11 квітня остаточно ухвалила новий закон про мобілізацію, який набув великого резонансу в українському суспільстві. Зокрема, багатьох громадян збурила норма закону про вилучення транспорту на потреби війська. Юристи і народні депутати пояснили, кого торкнеться ця норма, і які саме машини потрібні армії.

Зауважимо, що військово-транспортний обов’язок установлюється задля задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортом (зокрема й водним) і технікою. Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян – власників транспортних засобів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відтепер ваше авто можуть забрати на потреби армії. Чи всіх це стосується?

Вилучення транспорту на потреби ЗСУ – який механізм

Мобілізувати автомобіль можуть представники ТЦК та СП. Вони отримають від МВС дані щодо транспорту у власності підприємців та громадян для виконання військово-транспортного обов’язку.

Відповідно до закону, відтепер у разі потреби, підприємство чи організація повинні будуть забезпечувати доставку транспорту чи іншої техніки до військових частин.

Перед вилученням має бути проведена експертна оцінка автомобіля та оцінка його ринкової вартості. Зибиратимуть той, який більше підходить для потреб війська.

Кількість авто, які мобілізують у кожній області, визначатиме місцева адміністрація, складатимуться спеціальні списки. Проте покроковий алгоритм вилучення транспорту у громадян станом на нараз достеменно не відомий. Йдеться лише про загальні положення.

Щодо повернення транспорту власникам, то це має відбутися протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації і в разі, якщо машина ще є в наявності. Машини мають забирати під спеціальні розписки, а в разі втрати транспорту держава повинна буде вилатати власнику компенсацію.

Читайте провідні новини дня:

У кого можуть вилучити транспортний засіб

Як пояснила в коментарі для ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, закон передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ лише у громадян, на яких зареєстровані ще й інші транспортні засоби. Тобто йдеться про тих українців, хто є власником більш ніж одного авто.

За словами нардепа Ярослава Железняка в коментарі для Times of Ukraine, вилучення транспорту стосується лише юридичних осіб і техніки, яка відповідає потребам військових. Тобто йдеться про підприємства, які мають у власності більше одного броньованого транспортного засобу. Нардеп запевнив, що про вилучення приватних авто громадян не йдеться.

"Дивіться, є авто у юридичних осіб. Вони й так зараз знаходяться на військовому обліку. І є теоретична можливість, якщо раптом не буде вистачати авто, і саме це авто відповідає, якийсь там військовий броньований бус – от щось таке, і їх два, то в теорії одне можуть вилучити. Це не означає автоматичне вилучення кожної другої автівки", – пояснив Железняк.

Своєю чергою нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вказав, що йдеться про або тимчасове, або безповоротне вилучення транспорту, але з компенсацією вартості. За його словами, в чинному законі про мобілізацію передбачена можливість вилучення транспорту у підприємств, організацій і громадян.

"Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини або це єдиний у людини транспортний засіб, то він не може бути вилучений. Але якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені", – розповів Веніславський.

Він зазначив, що йдеться винятково про специфічні транспортні засоби: вантажівки, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу; спеціальну техніку, яка може працювати в умовах бездоріжжя.

"Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", – наголосив нардеп.

Він також розповів, що перед мобілізацією транспорту ЗСУ формують перелік потреб, потім у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях створюються мобілізаційні замовлення, після цього машини ставляться на облік у ТЦК та можуть бути вилучені.

"Але це не означає, що вони обов’язково будуть вилучені. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає", – запевнив Веніславський.

Читайте також: