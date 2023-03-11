Вимагали сказати, де Бандера: священник, якого полонили на острові Зміїний, розповів свої жахи “русського міра”

Про те, як били струмом, запихали цвяхи під нігті, тримали без води, їжі та сну - пан отець згадує вже спокійно.

"Щоби й духу московського не було" - священник, який був у полоні окупантів, освятив човен, який на початку повномасштабного вторгнення теж захоплювали росіяни. Рятувальне судно "Сапфір" 25 лютого 2022 року прямувало до острова Зміїний, щоби забрати тіла нібито загиблих наших прикордонників. В евакуаційній команді, окрім екіпажу, було ще й троє священників і їх усіх тоді взяли у полон, йдеться в ТСН.

На вечірню службу до церкви дружина бійця принесла освятити бронежилет. Чоловік був удома після поранення, а тепер повертається на фронт. Прохання освятити бронежилет геть не здивувало отця Василя. Він за наших воїнів і перемогу України молитиметься увесь вечір, бо добре знає, що несе з собою "русскій мір". Відчув це на собі на самісінькому початку повномасштабного вторгнення.

Після того, як наші прикордонники з острова Зміїний, вказали напрямок руху російському кораблю. Трьох священників взяли до евакуаційної команди на рятувальному судні "Сапфір", вони пливли забрати з острова нібито загиблих наших героїв. “Була інформація, що нам дано коридор для гуманітарної місії. Росіяни повинні були нас пропустити, але їм ніколи не можна слова вірити, бо вони нас обдурили”, - переконує настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб.

На щастя, прикордонники були живі, але і священників і весь екіпаж "Сапфіра" росіяни взяли в полон. Спочатку тримали в Криму, де весь час допитували. “До останнього не вірили, що священник може не співпрацювати з СБУ. Одне із питань, чи володієш інформацією про місцезнаходження Бандери… Так увесь світ знає, де Бандера”, - згадує отець Василь.

Далі їх переправили до Бєлгородської області, де вже катували. Про те, як били струмом, запихали цвяхи під нігті, тримали без води, їжі та сну - пан отець згадує вже спокійно. “Немав права перед цією ордою ламатися, бо там лишень трішки зігнешся. Вони зломлять”, - переконує він.

Після сімдесяти днів полону, його обміняють. До виконання своїх завдань повернувся з полону й човен, яким вони їхали по наших на Зміїний. “Сказав капітан, щоби духу московського не було на кораблі, треба освятити”, - розповідає священник.

Звільнений з російського полону український священник тримає свій духовний фронт. На кожній службі отець Василь молиться за повернення кожного українського полоненого і за перемогу України. “Щоб дарував перемогу нашому українському народу”, - читає отець Василь.

Читайте також:

Жінки підсилюють штурмові бригади "Гвардії наступу": тренування елітних підрозділів триває у стресових умовах

“Ми схожий народ, що протистоїть оркам”: грузини змусили відмовитись від "російського" закону і беруться за партії

Майдан плакав, співав і обіцяв ворогам страшну помсту: як минуло прощання з легендарним “Да Вінчі”