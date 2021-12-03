Вимагав 100 "баксів" за бампер: на Хмельниччині водій побив чоловіка і дитину, яких не пропустив на переході

Вимагав 100 "баксів" за бампер: на Хмельниччині водій побив чоловіка і дитину, яких не пропустив на переході

Чоловік заплатить родині моральну та матеріальну компенсації.

У м. Славута Хмельницької області водій автомобіля, який не пропустив на пішохідному переході людей, побив чоловіка та його неповнолітню доньку.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

Водій автомобіля, який різко загальмував на переході, побив чоловіка і його доньку

Під час судового засідання потерпілий розповів, що він із родиною: дружиною та неповнолітніми донькою і сином 1 січня 2021 року поверталися додому зі святкування Нового року. Коли його дочка ступила на перехід, щоб перейти дорогу, там різко загальмував і зупинився автомобіль. Пішоходи обійшли транспорт і потерпілий вдарив ногою по задньому бамперу авто. Водій автомобіля тоді вийшов і накинувся з кулаками на чоловіка. Коли їх відтягнули підозрюваний двома кулаками вдарив у груди його дочку. Через це дитині кілька днів було важко дихати, а чоловік отримав травми, які кваліфікували, як легкі тілесні ушкодження.

Також дівчинка тривалий час після інциденту боялася ввечері виходити з дому, була пригнічена, боялася сама спати та остерігалась сторонніх чоловіків, бо вважала, що вони можуть проявляти невмотивовану агресію.

Дівчинка розповіла, що її до березня мучили болі в грудях, куди її вдарив підозрюваний

У суді потерпіла дитина розповіла, що вона ступила на перехід, але побачила автомобіль, який швидко їхав, а тому встигла відскочити на тротуар. Коли авто зупинилось на переході, родина обійшла його ззаду. Потім вона побачила, як з транспорту вибіг агресивний водій, який кричав: "Плати 100 баксів за бампер". Потім цей чоловік з кулаками накинувся на її батька. Коли його відтягнули, то він підбіг до дівчинки та двома кулаками вдарив її по грудях. Потерпіла розплакалась. Після нападу її до березня мучили болі в грудях.

Підозрюваний своєї провини не визнав

Підозрюваний у суді розповів, що він зупинився за переходом, щоб на перехресті пропустити автомобіль. Тоді він почув, що по його бамперу вдарили. Водій нібито просто хотів поговорити із потерпілим, проте той на нього накинувся. Чоловік заявив, що своєї вини не визнає і дитини він не бив.

Суд покарав водія та змусив його виплатити родині потерпілих компенсацію

Проте суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 125 КК України та засудив до 1 року і шести місяців позбавлення волі, замінивши цей термін на іспитовий. Також він повинен сплатити родині потерпілих 1922 грн 20 коп майнової шкоди та 10 000 грн моральної шкоди. На рішення суду ще можна подати апеляцію.

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