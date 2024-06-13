Вимагав хабар на вулиці і кидав меблі в дружину: деталі гучного затримання працівника ТЦК

Працівник ТЦК вимагав гроші у військовозобов’язаного просто на вулиці, а натомість пропонував не вручати йому повістку.

Стали відомі нові подробиці гучного затримання працівника одного з ТЦК Одеси, якого підозрюють у вимаганні великого хабаря (понад 150 тис. грн) за невручення повістки військовозобов’язаному. Протягом останніх двох днів ця історія набула резонансу в соцмережах.

Дописувачі стверджують, що затриманий молодший сержант – це Олексій М., один з тих, хто проводив силову мобілізацію в одеському транспорті, нецензурно лаявся на адресу військовозобов’язаних та інших пасажирів.

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Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, фігурант цієї гучної справи вимагав гроші у одного з військовозобов’язаних просто на вулиці, а натомість пропонував не вручати йому повістку, не доправляти до ТЦК, а просто відпустити. Крім того, джерела ТСН.ua повідомили, що не будуть спростовувати того, що йдеться саме про Олексія М., який до недавнього часу був залучений до силової мобілізації одеситів.

Зі свого боку, у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону офіційно повідомили, що затриманий вже є підозрюваним та додали наступне: "У разі відмови (платити гроші – Ред.) пригрозив чоловіку (військовозобов’язаному – Ред.) вручити йому повістку наступного дня та відправити для виконання обов’язків військової служби на передову до районів ведення бойових дій".

Затримали цього молодшого сержанта після отримання ним половини обумовленої суми. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу – відповідне клопотання вже спрямоване до суду. За даними ГУНП в Одеській області, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як виявилось, прізвище, ім’я та по батькові затриманого повністю збігаються з персональними даними особи, яка неодноразово фігурувала в кримінальних зведеннях Одеси та в Державному реєстрі судових рішень. Згідно з даними останнього, на одесита Олексія Дем’яновича М. 18 липня 2019 року поліцейськими було складено протокол за перебування у стані алкогольного сп’яніння та нецензурні висловлювання. Крім того, 13 березня 2024 року Київський суд Одеси виніс постанову, в який теж фігурує їм’я Олексія Дем’яновича М. В постанові наводяться дані про те, що до суду надійшов протокол, де вказується, що дружина цього чоловіка заявила про удар в живіт, кидання меблів з його боку.

Нагадаємо, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків "швидкої" в Одесі. В ТЦК відреагували на інцидент. Натомість у швидкій допомозі розповіли свою версію.

ТСН.ua зібрав найгучніші скандали під час мобілізації в Одесі і пояснив, чому саме це місто постійно перебуває в епіцентрі гучних історій щодо мобілізації.

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