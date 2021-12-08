Виманила майже 70 тис. грн: у Кропивницькому жінка придумала хитру схему та "продавала" дешеве пальне

Виманила майже 70 тис. грн: у Кропивницькому жінка придумала хитру схему та "продавала" дешеве пальне

Шахрайку засудили до 2 років позбавлення волі.

У Кропивницькому підприємиця пропонувала чоловікам придбати у неї дешеві талони на пальне. Так вона виманила майже 70 тис. грн.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на рішення Ленінського районного суду міста Кропивницького.

За даними суду, жінка обманула 6 чоловіків. Потерпілим вона пропонувала придбати талони на пальне за низькими цінами та брала за це передоплату. Проте, коли їй передавали гроші, вона зникала. Так їй вдалось присвоїти 69 580 грн.

У суді підозрювана свою провину визнала і розкаялась. Жінка просила її суворо не карати. Вона також додала, що вже повернула одному із потерпілих 24 тис. грн.

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.190 та ч.2 ст. 190 КК України. Її засудили до 2 років позбавлення волі. Також жінка повинна сплатити потерпілим 81 500 грн моральної та матеріальної компенсацій.

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