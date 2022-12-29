Вимкнули світло – застряг у ліфті: як у Києві рятують заручників підйомників та що потрібно робити

Через аварійні відключення електроенергії кияни дедалі частіше стають заручниками ліфтів. Підйомники зупиняються на час відключення, а це — 3-4 години.

Сайт ТСН.ua дізнавався скільки разів комунальні рятувальники виїжджали на порятунок людей із ліфтових пасток та що робити у разі надзвичайної ситуації.



За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.



"Від листопада 2022 року рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" здійснили 20 виїздів на деблокування дверей ліфтової кабіни, щоб допомогти громадянам, які застрягли через знеструмлення. Важливо додати, що повідомлення про блокування людей у ліфтових кабінах до оперативного чергового КАРС надходять майже щодня. У пастку потрапляють люди різного віку, були випадки, коли рятували з раптово замкнених ліфтів і тварин. Процес відкривання ліфтової кабіни триває до 10 хвилин, але рятувальникам потрібен також час, щоб доїхати до місця події", — повідомили сайту ТСН.ua в Департаменті муніципальної безпеки КМДА.



Департамент та КАРС "Київська служба порятунку" рекомендують мешканцям столиці дотримуватися таких правил, якщо застрягли у ліфті:



1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.



2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті й не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.



3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та розкажіть про проблему, що виникла та своє місцеперебування. Звертаємо увагу, що зазвичай у ліфтових кабінах або у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт (сфотографуйте його заздалегідь або запишіть). Якщо такої інформації немає, зверніться до керуючої компанії (ОСББ чи ЖЕДу) вашого будинку із проханням розмістити контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити про зупинку ліфтової кабіни.



4. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101". Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не задіяні в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.



5. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз та попросіть, щоб викликали відповідну службу.



6. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, протягнувши ноги.



7. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Нещодавно рятувальники четвертного аварійно-рятувального взводу КАРС "Київська служба порятунку" допомогли вибратись чотирьом особам та собаці з ліфтів, які застрягли через відключення світла.

"26 грудня о 19:31 до оперативно чергового служби надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вишгородська, в Подільському районі міста Києва, потрібна допомога в деблокуванні дверей ліфтової кабіни. Після прибуття було встановлено, що в результаті відключення електропостачання, в трьох ліфтових кабінах застрягло чотири людини та маленький пес. Рятувальники за допомогою спецтехніки вивільнили людей з приміщення ліфта. Усього до робіт було залучено 4 рятувальників та одна одиниця техніки. Тривали роботи 20 хвилин", — розповіли у службі.

Своєю чергою у Департаменті муніципальної безпеки також зазначили, що за можливості краще відмовитись від користування ліфтами, поки ситуація з електроенергією у місті не стабілізується.

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