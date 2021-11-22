Повний курс вакцинації у "жовтій" зоні й оновлення переліку професій із обов'язковим щепленням: у МОЗ анонсували зміни

Найближчими тижнями в Україні набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.

Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів. Також за кілька тижнів розширюється перелік професій, для яких вакцинація є обов'язковою.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу 22 листопада.

Голова МОЗ нагадав, що від 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Йдеться про:

Працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади

Працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів

Працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Зауважимо, що у разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

"Звертаюсь до працівників зазначених професій, не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - додав Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, кого не мають права відсторонювати від роботи без COVID-щеплення.

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