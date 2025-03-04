Вимога про територіальні поступки: чи будуть США тиснути на Україну для відмови від Херсона і Запоріжжя

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що закінчення війни вимагатиме територіальних поступок України.

Які це можуть бути поступки і чи означає це для України добровільну відмову від Херсона та Запоріжжя, розповів Марк Канчіан, полковник у відставці Корпусу морської піхоти США, старший радник Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

На його думку, адміністрація Трампа майже напевно бачить припинення вогню за сьогоднішньою лінією фронту. Про повернення окупованої частини території Україні поки не йшлося.

"Ці поступки будуть угодою з невеликими гарантіями безпеки та відсутністю положення про репарації (з боку Росії – Ред.) або про трибунали з військових злочинів. Також буде певне скасування санкцій, можливо, повне скасування", – припустив Марк Канчіан.

Раніше нардеп Роман Костенко розповів, що чекає на Україну завтра без допомоги США.

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