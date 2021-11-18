“Він був у шоці”: міністр Лещенко дізнався про замах за годину до брифінгу в МВС

“Він був у шоці”: міністр Лещенко дізнався про замах за годину до брифінгу в МВС

Урядовець був шокований пред’явленим йому відео та іншими доказами підготовки злочину.

Про підготовку замаху на своє життя міністр аграрної політики Роман Лещенко не здогадувався, про це йому стало відомо лише за годину до брифінгу, на якому цю інформацію оприлюднили.

Про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За словами очільника МВС, його колега по уряду, міністр Роман Лещенко не знав про спецоперацію, спрямовану на запобігання замахові на його життя.

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“Роман Лещенко не знав про те, що готується така реалізація. Ви бачите по реакції, яку він продемонстрував на брифінгу. Я його запросив буквально за годину до брифінгу і розказав про те, що до нього готувалося. Показали відео, продемонстрували певні докази. Він був у шоці”, - зауважив Монастирський.

Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, на якого готували замах, пояснив, що цей злочин не пов'язаний із його перебування на теперішній посаді. Його хотіли вбити через події 2018 року, коли він ще не був на державній службі.

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