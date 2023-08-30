"Він був з коханкою": колишня дружина - про застреленого поліцією в Дніпрі

Стали відомі нові подробиці про застреленого поліцейським в Дніпрі порушника Джумбері Сілогаву. За даними відкритих джерел, він перебував в автівці під час інциденту з жінкою. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua Наталія Сілогава, яка в минулому була дружиною цього чоловіка, в автівці перебувала не вона.

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"Ми були розлучені нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було", - повідомила нам Наталія Сілогава.

Раніше в обласній прокуратурі відповіли, хто був за кермом авто під час стрілянини у Дніпрі.

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