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"Він був з коханкою": колишня дружина - про застреленого поліцією в Дніпрі

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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"Він був з коханкою": колишня дружина - про застреленого поліцією в Дніпрі

Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка / Фото: Державне бюро розслідувань

Жінка розлучилася із чоловіком минулого року.

Стали відомі нові подробиці про застреленого поліцейським в Дніпрі порушника Джумбері Сілогаву. За даними відкритих джерел, він перебував в автівці під час інциденту з жінкою. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua Наталія Сілогава, яка в минулому була дружиною цього чоловіка, в автівці перебувала не вона.

"Ми були розлучені нещодавно. В машині була його коханка, мене на місці події не було", - повідомила нам Наталія Сілогава.

Раніше в обласній прокуратурі відповіли, хто був за кермом авто під час стрілянини у Дніпрі. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Стрілянина в Дніпрі. Патрульного за смертельний постріл затримали! Що ж сталося?

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Дата публікації
Перегляди
9644
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