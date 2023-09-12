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"Він був "заводієм" у компанії": друг дитинства Яна Табачника розповів про музиканта та екснардепа

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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"Він був "заводієм" у компанії": друг дитинства Яна Табачника розповів про музиканта та екснардепа

Ян Табачник

Друг дитинства розповів про Яна Табачника.

Друг дитинства екснардепа та музиканта Яна Табачника, який помер в Ізраїлі 11 вересня, Марік Кушнір розповів про акордеоніста. 

Про це він сказав у коментарі журналісту ТСН.ua. 

Марік Кушнір розповів, що у підлітковому віці вони з Табачником та Абрамом Агашкіним організувались та створили диксиленд. Зараз Кушнір живе у США, а тому друзі дитинства спілкувались лише телефоном. 

"Ми часто спілкувались телефоном. Не лише з ним, а й з друзями нашими. Ми говорили часто лише про музику. Він був у нашій компанії "заводилом", він молодець, як музикант, так і людина", - каже Кушнір. 

Кушнір зазначив, що його друг допомагав людям і йому дуже шкода через його смерть. 

"Він допомагав багатьом людям, зокрема і музикантам у професійному плані. Мені дуже жаль, що він помер", - каже друг дитинства Табачника. 

Марек Кушнір зазначив, що про смерть Табачника дізнався від їхнього спільного друга і зараз намагається зібратись з думками через втрату. 

Нагадаємо, в  Ізраїлі помер нардеп V, VI та VII скликань Верховної Ради та музикант Ян Табачник. Він хворів на рак легень. 

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Дата публікації
Перегляди
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