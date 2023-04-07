Він чекав, поки тату пересадять легені: в лікарні Львова встановили скульптуру за фотографією хлопчика

Ця історія почалася в лікарняному коридорі. 12-річний Тимофій чекав під операційною, поки медики пересаджували легені його батькові. Його вираз обличчя так вразив оточуючих, що за 3 місяці у лікарні відкрили скульптуру хлопчика, який з такою ж вірою дивиться в далечінь, йдеться в ТСН.

Про свій діагноз тато Тимофія - Олександр дізнався в 56 років. Підозрює, що захворів через роботу електриком на АЕС. “Всі легені переродилися в кісти і не здійснювали газообмін, в будь-який час могли розірватися”, - розповідає лікар.

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Саме син вмовив Олександра зайняти гроші на дорогу до Львова. Звідти родині подзвонили зі звісткою, що є донор, треба поквапитись. Трансплантація тривала 12 годин, львівські медики вперше пересаджували легені без допомоги іноземних колег. “На ранок пацієнт вже дихає сам. Він заковтнув повітря по-іншому, йому легко дихати і бажання побачити свого сина”, - сказа керівник центру серця та судин Роман Домашич.

Але виявилося, що Тимофій застудився і зустріч відбулася аж за місяць. Новину про це побачив чоловік, який захотів залишитися невідомим. Його вразило обличчя дитини, яка так чекає на порятунок батька, тож меценат вирішив зробити хлопця символом надії і замовив майстрам бронзову фігуру.

“Ми розмовляли, хотів пізнати більше його і пізнати ту емоцію, щоб закласти в скульптуру, сподіваюся, мені вдалося”, - каже скульптор Олександр Гончарук.

Після операції турботи медиків про родину не закінчилися. Вони дізналися, що хлопець не ходить до школи, бо так вирішила мама, з якою хлопець жив після розлучення батьків. Останні місяці перед операцією пан Олександр виховав сина сам. Жили разом у маленькій комірчині на парковці, де працював чоловік, іншого житла у них не було. Тепер завдяки лікарям родина живе поблизу Львова і Тимофій почав ходити до школи.

Медики вірять, життя у сім’ї налагодиться, адже саме це символізує скульптура хлопця, яка тепер завжди буде на території лікарні.

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