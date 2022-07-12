"Він хоче мати імперію": очільник МЗС Латвії назвав головну мету диктатора Путіна у війні

Втім, "без України, без знищення України, це неможливо". Своєю чергою, майбутні вибори 2024-го можуть стати таким собі символічним підтвердженням його підтримки і влади.

Таку думку ТСН.ua висловив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Вибори 2024-го він називає видовище, оскільки і Росії не можна обирати царя, а також мати вільні та демократичні вибори.

"Я не думаю, що він думає про вибори 2024 року. Я думаю, що він просто хоче мати імперію. І ми розуміємо, що без України, без знищення України, це неможливо. Але я справді вірю, що ніякої виборчої кампанії не буде. Це буде просто справжній цирк як для російської, так і закордонної публіки", - наголосив латвійський дипломат.

Крім того, Рінкевичс порівняв "вибори" у сучасній країні-агресорці Росії та в СРСР, де у відкритій виборчій кампанії радянських керівників фактично ніхто не обирав. Натомість була "якась церемонія".

"Це також буде свого роду церемонія, щоб переконати більшість росіян, що президент, Дума та всі інші обрані. Тому справа не у виборах. Це про збереження влади. І я думаю, що зараз він (Путін – ред.) більше залежить від свого внутрішнього оточення: силовиків, Міністерства оборони, а не від того, що думають люди в Санкт-Петербурзі чи Владивостоці, чи деінде в Росії. Я вважаю, що справжній електорат – це ті люди, які сидять у Кремлі, а не ті, які збираються брати участь у виборах", - наголосив міністр закордонних справ Латвії.

Як повідомлялося, у МЗС Латвії не виключають, що Росія може таки застосувати ядерну зброю. Тим не менш, країні-агресорці доведеться за це відповідати.

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