“Він – легенда": що відомо про загиблого на Житомирщині пілота із позивним "Джус"

Андрій був єдиною дитиною в матері.

У Києві 29 серпня попрощалися із загиблим на Житомирщині пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний “Джус”. Один із військових під час церемонії розповів, що пілот мав більше 100 бойових вильотів.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події.

“Він – легенда, більше 100 бойових вильотів, пілоти не вмирають”, - сказав один з військових, прощаючись.

Священник, завершуючи церемонію, зазначив, що Україна прощається з одним з найкращих своїх синів, який буде ангелом-охоронцем на небі.

"Одна дитина, все моє життя...", – сказала кореспонденту ТСН.ua мати загиблого.

Нагадаємо, 25 серпня в небі Житомирщини сталася авіакатастрофа, у якій загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр Повітряних Сил ЗС України".

У Києві попрощалися з загиблим на Житомирщині пілотом

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