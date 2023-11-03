"Він мріяв про дітей": вдова загиблого військового після похорону чоловіка дізналась про вагітність

Жінка каже, що вони мріяли про дітей.

На Тернопільщині дружина бійця після похорону чоловіка дізналась, що чекає двійню. За кілька місяців до загибелі воїна подружжя звернулось до медиків за допомогою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Історія Богдана та Світлани Тленюків

Світлані Тленюк 47 років. Вона була старша за чоловіка на 10 років. Це її другий шлюб. Від першого у жінки було два сина. Богдан дітей не мав. У цивільному житті чоловік був водієм, на війні він служив гранатометником від 2014.

Богдан Тленюк

"Ми покохали один одного. Мені було дуже страшно, що я уже старша, що я не зможу мати більше дітей. У нього ще не було дітей, він мріяв про них відколи ми познайомились", - каже Світлана.

Пара разом прожила два з половиною роки і мріяли про спільну дитину. Влітку 2022 року на війні загинув 24-річний син Світлани, а тому подружжя ще активніше задумувалось про народження немовляти.

"Після смерті сина це була велика необхідність. І для мене, і для мого чоловіка", - каже жінка.

Син Світлани, який загинув на фронті

Пара звернулась до клініки, щоб завагітніти

Завагітніти природньо не вдавалось. У березні 2023 року, коли в Богдана була тривала відпустка, подружжя пішло до клініки, яка розпочала безкоштовне екстракорпоральне запліднення для усіх військових.

Стефан Хміль - головний лікар клініки і пам'ятає, як вперше познайомився зі Світланою і Богданом. Він каже, що тоді воїн попросив допомогти йому. Після запліднення пара хвилювалась через вагітність.

Жінка дізналась про вагітність після похорону чоловіка

Новини про вагітність дружини Богдан так і не почув. Сапер-гранатометник Богдан Тленюк загинув у бою 4 липня на Донеччині.

"Після похорону на третій день я дізналась, що я вагітна", - згадує вдова військового.

Світлана Тленюк

УЗД показало, що у Світлани буде двійня - хлопчик та дівчинка. Жінка каже, що це справедливо щодо її чоловіка, який мріяв про дітей.

Світлана каже, що вона хвилюється, як сама виховуватиме дітей, але її зараз підтримує вся родина.

Як родини військових можуть отримати допомогу

Клініка, де допомогли Світлані, має відділення у Львові та Тернополі. І їхньою безкоштовною програмою запліднення скористалось уже 500 військових родин з усієї України. Кожна п'ята пара вже чекає на дитину. Кілька десятків вже стали батьками. У клініці обіцяють продовжувати програму.

В Україні існує і державна програма, яка оплачує одну спробу штучного запліднення. Діє вона від 2005 року тільки в трьох державних клініках і скористатися нею можуть не всі - є обмеження через діагнози та вік жінок. Торік нею скористатись понад 300 пар. Цьогоріч планують більше пів тисячі безкоштовних запліднень в пробірці. З наступного року у медичному відомстві обіцяють, що до програми можуть доєднатися і приватні клініки.

Поки ж все, що роблять безкоштовно у приватних клініках для військових - це їхні волонтерські ініціативи. І не лише в Тернополі та Львові.

Так одна з київських клінік рік тому вибрала рандомно три родини. І про одну з них ТСН вже розповідала - Олена та Олексій Лугини з Вінниці. Він служить в ППО, Олена перукарка. Після 7 років різних діагнозів та викидня - на прийомі у лікаря жінка плакала від відчаю. Але парі вдалось завагітніти - у них народились Дем'ян та Леонід.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️ Головні новини за 3 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, артилеристи ЗСУ розповіли про атаки окупантів на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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