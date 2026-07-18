Микита Орлівівський / © ТСН

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Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ масово вербує через інтернет жінок, які цинічно труять українських військовослужбовців за допомогою метадону. Наразі правоохоронцями офіційно розслідується шість кримінальних справ. П’ятеро військових, на превеликий жаль, загинули. Їх усіх отруїли в тилу за однією і тою самою чітко відпрацьованою схемою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

23-річного воїна вбили у тилу

Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита був військовим. Він трагічно загинув від рук росіян, але не безпосередньо на лінії фронту, а в тиловому місті.

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Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Тут, у тилу, вони підло вербують наших же людей. Руками наших же громадян вони безжально вбивають наших же хлопців… Так цинічно розказувати хлопцеві про любов, заздалегідь знаючи, що вона його холоднокровно буде вбивати».

Ця жахлива історія спочатку була схожа на сюжет детективного роману з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у месенджер Telegram раптово постукала невідома дівчина. Причому вона вже заздалегідь чітко знала, як саме його звати і звідки він родом. Мовляв, випадково знайшла його фотографію на одному з популярних сайтів знайомств, і він їй дуже сподобався. Єдине, що вона одразу наполегливо перепитала — чи він справді є чинним військовим, і попросила надіслати свіже фото.

Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Він їй наївно вислав фотографію, за яку згодом і поплатився життям… І все, для російських спецслужб після цього він уже став живою ціллю».

У дівчини була ретельно продумана легенда: нібито вона сама з Харкова, її рідні зараз воюють на передовій, а вона весь цей час перебуває під постійними ворожими обстрілами. Мовляв, їй дуже самотньо і хочеться мати поруч рідну душу та міцну чоловічу підтримку.

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Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Вона писала йому практично щодня: „А що ти зараз робиш?“. Він їй відверто відповідав: я йду туди, йду сюди… В основному вона постійно повторювала, що він їй неймовірно подобається, що у них буцімто дуже багато спільного. Казала: „Я люблю готувати“, а він їй у відповідь: „І я теж люблю готувати».

Далі професійна маніпуляторка підключила тактику емоційних гойдалок. Вона то надовго зникала з ефіру, то знову зненацька поверталася — пояснюючи це тим, що у Харкові нібито був черговий приліт і вона дістала поранення. Вона запевняла, що навіть на великій відстані чітко відчуває, що Микита — це її людина. У телефоні хлопця вона була зворушливо підписана як «Рідненька». У чаті згодом з’явилися їхні спільні фотографії, які насправді були професійно згенеровані штучним інтелектом. Дівчина писала, що дуже хоче бути разом і що їхня зустріч — це точно доля. І в той самий час підступно випитувала дедалі більше інформації про його родину, життя, пересування підрозділів та особисті переживання.

Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Він цій дівчині повністю відкрився, сказав: „Я дуже хочу створити сім’ю“. Вона йому одразу підігрувала: „Я теж такого хочу“. Писала: „Ми з тобою так схожі, у мене брат теж зараз воює“. Я сама йому тоді казала: якщо хороша дівчина, то чого вона під обстрілами в Харкові сидить, нехай їде сюди до тебе».

Вбивчий подарунок з пошти та відеофіксація смерті

Коли Микита перебував у короткій відпустці в Житомирі, «Рідненька» обіцяла особисто приїхати до нього. Проте в останній момент заявила, що не може цього зробити через раптові проблеми з документами на квартиру. Жінка запевнила, що вони точно скоро побачаться, і цю майбутню подію обов’язково треба гучно відсвяткувати. Вона підготувала для нього особливий сюрприз.

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Ірина Маркевич, кореспондентка ТСН: «Напередодні з поштового відділення Микита приніс додому пакунок. Це був подарунок від його нової віртуальної знайомої, всередині якого містився елітний алкоголь. Обов’язковою та жорсткою умовою дівчини було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом у прямому ефірі під час відеозв’язку — таким чином нібито відсвяткувавши її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна та цинічна відеофіксація смерті для російських кураторів ФСБ».

У пляшку з-під віскі за допомогою шприца заздалегідь була закачана смертельна доза метадону. Микита під час розмови випив три маленькі стопки напою. Поруч у квартирі нікого не було. Минула ніч. Тетяні, яка мала того дня заїхати в гості до племінника, раптово зателефонували з невідомого номера.

Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Представилися співробітниками українських правоохоронних органів і сказали, що їх терміново цікавить Орлівівський Микита. Запитали, чи давно я там була у нього і чи не хочу я туди сходити просто зараз, бо, можливо, він там уже лежить мертвий».

Тетяна спочатку подумала, що це якийсь дуже злий та недоречний жарт, але мобільний телефон Микити вперто не відповідав. Тоді стривожена жінка негайно поїхала до племінника додому.

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Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Вибили міцні двері… Він уже був повністю непритомний, пульсу взагалі не було, по тілу вже пішла синява. Швидка допомога, яка приїхала на виклик, медикаментозно запускала його серце».

23-річний хлопець кілька днів провів у реанімаційному відділенні, проте врятувати його життя лікарям так і не вдалося.

Метадон — це смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Його кристали легко розчиняються в міцному алкоголі, при цьому колір та смак самого напою абсолютно не змінюються. Людина, яка ніколи в житті не переживала наркотичного сп’яніння, просто не здатна вчасно зрозуміти, що саме з нею відбувається.

Владислав Сова, лікар-психіатр, нарколог: «Виникає відчуття, що ти помираєш, а це насправді так і відбувається, бо препарат сильно пригнічує життєві функції організму. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще навіть не встигне як слід подіяти, як метадон уже повністю зробить свою смертельну роботу. Цей опіоїд швидко пригнічує дихальні центри головного мозку — у людини просто зупиняється дихання, стрімко падає артеріальний тиск, виникає сплутаність та повна втрата свідомості, блідість шкірних покривів».

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Врятувати людину після потрапляння в організм великої дози метадону майже неможливо. Специфічний антидот у медицині існує, але лік у таких випадках іде на лічені хвилини. До того ж у подібних побутових ситуаціях ні у кого з близьких спочатку навіть не виникає думки, що людину прицільно отруїли. Тетяна, наприклад, теж не одразу звернулася до поліції — лише дивний анонімний дзвінок правоохоронців згодом наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов’язувала його з раптовою смертю племінника.

Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Практично одразу, коли фахівці почали детально перевіряти його телефон та ноутбук у квартирі, вони сказали: „Тут є абсолютно все“. Вони прямо мені заявили, що це чітко працює Росія».

Криваві копійки: виконавців шукають через наркочати

Слідство офіційно встановило, що дівчина, яка була записана в телефоні Микити як «Рідненька», насправді постійно проживає на тимчасово окупованій території України. А от сама отруйна пляшка з віскі була відправлена через звичайне поштове відділення з Полтавщини 19-річним українцем, якого росіяни так само завербували через інтернет через його наркозалежність.

Тетяна, тітка загиблого військовослужбовця Микити Орлівівського: «Нас кацапи на фронті вбивають, тут Полтаву теж щодня нещадно бомблять, і сьогодні раді якихось грошей, і то це копійки, це взагалі нічого — добровільно погоджуватися на вбивство свого ж земляка… Я не знаю, вони ж дурні не розуміють, що їх як непотрібних свідків російські куратори потім теж одразу прибирають. Раді чого все це? Раді якихось 5 тисяч? Життя молодої людини оцінили всього у 5 тисяч гривень…»

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Схожі схеми фіксують по всій Україні

Наразі лише на Житомирщині правоохоронцям достеменно відомо про три ідентичні смерті українських військовослужбовців. Загалом по Україні зафіксовано вже 6 таких підтверджених випадків — у Харкові, Ужгороді та Рівному. Усіх дівчат-виконавиць оперативникам вдалося затримати. Деякі з них навіть особисто зустрічалися зі своїми жертвами в реальному житті. Ба більше — навіть після руйнівної дії метадону, російські куратори в онлайн-режимі давали дівчатам прямі завдання цинічно прискорити смерть військових.

Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції: «Завербована ФСБ дівчина, якій всього 14 років, прийшла на особисту зустріч із 27-річним військовослужбовцем ЗСУ. Після спільного вживання алкоголю, виконуючи прямі завдання своїх російських кураторів у режимі онлайн, вона холоднокровно душила непритомного чоловіка дротом від зарядки для телефону».

В іншому розслідуваному випадку підозрювана з Ужгорода відверто розповідає на оперативному відео, що її привабливий профіль у соціальних мережах повністю створював та наповнював її російський куратор. Шукав контакти військових та винаймав для побачень подобові квартири також безпосередньо він. А дівчина на реальному побаченні мала лише чітко виконати решту інструкцій — напоїти жертву міцним алкоголем. Проте в її випадку метадон вона розчинила у солодкій «Колі». І після цього до самого ранку перебувала поруч у кімнаті — слухняно чекаючи, поки військовий остаточно перестане дихати.

Майже всі затримані виконавиці злочинів виявилися важко наркозалежними особами. Як зазначають правоохоронці, усім їм критично потрібні були швидкі гроші на нові дози, тому ними було надзвичайно легко маніпулювати. Російські спецслужби знаходять таких людей у Telegram-каналах та закритих групах із розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до процесів вербування росіяни дедалі активніше підключють криміналітет з окупованих територій.

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Як зірвати плани ФСБ

Схема з прицільним отруєнням українських військових метадоном є відносно новою. Вигадувати подібні диверсії росіянам доводиться тому, що їхні старі перевірені методи в Україні працюють дедалі гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків вчасно повідомили в поліцію та СБУ про те, що невідомі особи з Росії намагалися за гроші завербувати їх для вчинення диверсій. А кількість підпалів автомобілів військовослужбовців, яка за минулі роки вимірювалася пів тисячею випадків, починаючи з січня цього року суттєво зменшилася — всього до 60 інцидентів по всій країні.

Диверсії ФСБ масово зриваються передусім тому, що такі справи правоохоронцям вдається розкривати гарячими слідами, а також завдяки великому суспільному розголосу у медіа. Експерти наголошують: чим більше військових буде вчасно попереджено про існування нової смертельної схеми з отруєнням, тим пильнішими вони будуть під час щоденного спілкування в інтернеті.

Через дії завербованих Росією громадян в українському тилу вже підтверджено загибель п’ятьох військовослужбовців. Усім затриманим підозрюваним наразі загрожує максимальне покарання — довічне ув’язнення. Росіяни програють українським військовим на фронті, тому продовжують підступно полювати за ними в тилових містах. Сувора пильність у соціальних мережах та месенджерах відтепер має стати обов’язковою, буденною частиною особистої безпеки кожного українського воїна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Україну трусить від протестів! Зеленський відкриє архіви Волинської трагедії! | ТСН 20:00 17 липня

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