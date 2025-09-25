“Він не думає, що грішний”: Ґонґадзе розповіла, чи спілкувалася з Кучмою та його оточенням

Мирослава Ґонґадзе / © YouTube-канал Марічка

У вересні 2025 року виповнилося 25 років з моменту вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе. Його дружина, журналістка й громадська активістка Мирослава Ґонґадзе відповіла, чи спілкувалася вона з екс-президентом України Леонідом Кучмою та його оточенням за ці роки.

В інтерв’ю Марічці Падалко вона розповіла, що не мала нагоди поспілкуватися з Кучмою.

«Ніколи… Я би могла поспілкуватися. Чи я хотіла? Ну, в мене немає такого бажання», — сказала Мирослава Ґонґадзе.

Вона каже, якщо б така пропозиція була, то вона б про це подумала:

«Що б я його запитала, я не знаю. Це залежало б від часу цієї зустрічі, від умов цієї зустрічі і так далі. Такої нагоди в мене ніколи не було».

За словами Ґонґадзе, ніхто з оточення Кучми в жоден спосіб не намагався вийти на неї чи її доньок чи висловити особисте співчуття.

«Ніколи…Ніколи… Щоб що? Щоб відмолити гріхи його? Він же навіть не думає, напевно, що він грішний. Можливо, він себе переконав, що він до цього не має ніякого стосунку. Буває таке», — розповіла Мирослава Ґонґадзе.