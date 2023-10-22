“Він не питав дозволу”: Євгенія Емеральд розповіла, що екс-чоловік шантажує її домашніми секс-відео

За її словами, колишній хотів піднести ці ролики, як її зраду з іншим.

Захисниця Євгенія Емеральд поділилася ще одними подробицями гучного скандалу з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком. За її словами, він шантажує її домашніми секс-відео.

Крім того, якось він виставляв інтимне відео в Інстаграм, стверджує Євгенія. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Мені сьогодні написала ще одна дівчина, до якої він клеївся три роки тому, домагався. І вона сказала, що він якось виставляв в Інстаграм-сторіз, як він займається сексом із дівчиною. Сказала, що, мабуть, він був під чимось, бо там був неадекват і взагалі, як таке виставляти. І вона не єдина, хто мені про це написав”, – каже Євгенія.

Вона публічно заявила про те, що Євген Стипанюк буде намагатися шантажувати її та виставляти приватні відео їхнього сексуального життя.

“Я знала, що це буде. Коли я вирішила казати про це на всю країну, я розраховувала ризики. Розуміла, що в цієї людини є на мене. Так, це наші відео. У нього є така штука, він знімав. Я навіть не одразу це помітила. Це було на початку стосунків. Він не питав дозволу. Потім цього не було впродовж року. У нього дійсно є відео, на якому немає його обличчя, там є я. Це відео було зроблене вже у шлюбі. Воно є навіть у мене на телефоні, продатоване теж”, – розповіла Євгенія.

За її словами, колишній хотів опублікувати ці ролики і піднести, як її зраду з іншим.

Раніше Євгенія Емеральд розповіла, що її колишній має намір оприлюднити їхнє домашнє порно. Вона показала скріни і стверджує, що коментарі з погрозами пише саме Стипанюк, який створив спеціально новий акаунт.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЄВГЕНІЯ ЕМЕРАЛЬД: Мовчати я не буду! Мій чоловік домагався жінок! Деяких – брав силою!"

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