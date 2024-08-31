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"Не уявляв себе без неба": що кажуть про загиблого льотчика F-16 Moonfish на його маленькій Батьківщині

"Не уявляв себе без неба": що кажуть про загиблого льотчика F-16 Moonfish на його маленькій Батьківщині

Олексій Месь на псевдо Moonfish

Вчителі пригадали, яким був Moonfish.

30-річний Олексій Месь на псевдо Moonfish став одним із перших українських льотчиків, хто опанував F-16. Загинув, захищаючи небо від російських ракет та дронів під час масованої атаки 26 серпня.

Кореспондентка ТСН Анна Махно побувала у Шепетівці на Хмельниччині, де народився Олексій. 

Пілот з позивним Moonfish загинув, збивши на винищувачі F-16 три крилаті ракети та ударний безпілотник, під час масованого обстрілу росіянами України 

У Шепетівці майбутній льотчик навчався у гімназії. Вчителі показують світлини з його шкільного життя, на якій Олексій разом зі своєю вчителькою фізики та першим космонавтом України Леонідом Каденюком.

Олексій разом зі своєю вчителькою фізики та першим космонавтом України Леонідом Каденюком. / ©
Олексій разом зі своєю вчителькою фізики та першим космонавтом України Леонідом Каденюком.

Того дня, кажуть, він переміг у конкурсі захистивши свою роботу про літаки.

"Захоплювався козацтвом, йому подобалася саме ця героїчна доба і доба гетьманів, доба лідерства, доба боротьби за незалежну Україну", - каже вчителька історії Людмила Самойлович. 

Олексія тут знають усі. Навіть вчителі, які в нього не викладали. Його завжди ставили в приклад. 

"Він золотий медаліст, мав найвищий бал зі всіх предметів. Він сказав - у мене є мрія і я до неї йду", - каже вчителька географії Надія Муштин. 

Надія Муштин.  / ©
Надія Муштин. 

"Те, що він буде військовим, ми всі прекрасно знали. Бо рівнявся на батька, теж військового. Мама ж теж вчителька у цій гімназії та завуч", - каже вчителька зарубіжної літератури Тетяна Павлова. 

Але спробу здобути цивільну професію все ж робив. Спершу вступив до Києва.

"Комп'ютерні технології, але потім роздумавши забрав документи і подав їх у Харківську академію повітряних сил України. Він не уявляв себе без неба. Він хотів бути льотчиком-миротворцем", - згадує вчителька історії Людмила Самойлович. 

Moonfish став одним із перших українських льотчиків, хто опанував F-16. Ось, як Олексій тоді коментував свої перші польоти: "На цьому винищувачі дуже класно літати, та я не кажу, що МіГи, до яких я на ньому літав були дуже нудними, однак F-16 точно більш спритний, таке враження, що літак хоче, щоб керував ним більш агресивно".

Саме Moonfish разом із колегою "Джусом" їздили на зустріч з американськими урядовцями аргументувати необхідність передачі F-16 для захисту від росіян. 

Олексій Месь / ©
Олексій Месь

"Як казала його мама, ви уявляєте заходять 2 пацана, молоденькі хлопці до цих сивочолих конгресменів і настільки вони переконливо доводили свою думку, що результат ми бачимо", - згадує вчителька зарубіжної літератури Тетяна Павлова. 

І попри зайнятість, кажуть, коли випадав вільний час приїздив у рідне місто і школу.

"Він тут був з своєю маленькою донечкою, зі своєю дружиною. Напевно знову, щоб провідати маму", - згадує директорка гімназії Тетяна Горбатюк. 

Moonfish провів свій останній бій в небі 26 серпня. Через рік після загибелі бойового друга "Джуса". У нього залишилась дружина, маленька донечка, батьки, сестра та двоє братів. Олексію Месю присвоїли звання полковник. Посмертно. 

Олексій Месь / ©
Олексій Месь

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 30 серпня. Повний випуск новин жестовою мовою

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