"Не уявляв себе без неба": що кажуть про загиблого льотчика F-16 Moonfish на його маленькій Батьківщині

30-річний Олексій Месь на псевдо Moonfish став одним із перших українських льотчиків, хто опанував F-16. Загинув, захищаючи небо від російських ракет та дронів під час масованої атаки 26 серпня.

Кореспондентка ТСН Анна Махно побувала у Шепетівці на Хмельниччині, де народився Олексій.

Пілот з позивним Moonfish загинув, збивши на винищувачі F-16 три крилаті ракети та ударний безпілотник, під час масованого обстрілу росіянами України

У Шепетівці майбутній льотчик навчався у гімназії. Вчителі показують світлини з його шкільного життя, на якій Олексій разом зі своєю вчителькою фізики та першим космонавтом України Леонідом Каденюком.

Олексій разом зі своєю вчителькою фізики та першим космонавтом України Леонідом Каденюком.

Того дня, кажуть, він переміг у конкурсі захистивши свою роботу про літаки.

"Захоплювався козацтвом, йому подобалася саме ця героїчна доба і доба гетьманів, доба лідерства, доба боротьби за незалежну Україну", - каже вчителька історії Людмила Самойлович.

Олексія тут знають усі. Навіть вчителі, які в нього не викладали. Його завжди ставили в приклад.

"Він золотий медаліст, мав найвищий бал зі всіх предметів. Він сказав - у мене є мрія і я до неї йду", - каже вчителька географії Надія Муштин.

Надія Муштин.

"Те, що він буде військовим, ми всі прекрасно знали. Бо рівнявся на батька, теж військового. Мама ж теж вчителька у цій гімназії та завуч", - каже вчителька зарубіжної літератури Тетяна Павлова.

Але спробу здобути цивільну професію все ж робив. Спершу вступив до Києва.

"Комп'ютерні технології, але потім роздумавши забрав документи і подав їх у Харківську академію повітряних сил України. Він не уявляв себе без неба. Він хотів бути льотчиком-миротворцем", - згадує вчителька історії Людмила Самойлович.

Moonfish став одним із перших українських льотчиків, хто опанував F-16. Ось, як Олексій тоді коментував свої перші польоти: "На цьому винищувачі дуже класно літати, та я не кажу, що МіГи, до яких я на ньому літав були дуже нудними, однак F-16 точно більш спритний, таке враження, що літак хоче, щоб керував ним більш агресивно".

Саме Moonfish разом із колегою "Джусом" їздили на зустріч з американськими урядовцями аргументувати необхідність передачі F-16 для захисту від росіян.

Олексій Месь

"Як казала його мама, ви уявляєте заходять 2 пацана, молоденькі хлопці до цих сивочолих конгресменів і настільки вони переконливо доводили свою думку, що результат ми бачимо", - згадує вчителька зарубіжної літератури Тетяна Павлова.

І попри зайнятість, кажуть, коли випадав вільний час приїздив у рідне місто і школу.

"Він тут був з своєю маленькою донечкою, зі своєю дружиною. Напевно знову, щоб провідати маму", - згадує директорка гімназії Тетяна Горбатюк.

Moonfish провів свій останній бій в небі 26 серпня. Через рік після загибелі бойового друга "Джуса". У нього залишилась дружина, маленька донечка, батьки, сестра та двоє братів. Олексію Месю присвоїли звання полковник. Посмертно.

Олексій Месь

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