"Не уявляв себе без неба": що кажуть про загиблого льотчика F-16 Moonfish на його маленькій Батьківщині

Вчителі пригадали, яким був Moonfish.
30-річний Олексій Месь на псевдо Moonfish став одним із перших українських льотчиків, хто опанував F-16. Загинув, захищаючи небо від російських ракет та дронів під час масованої атаки 26 серпня.
Кореспондентка ТСН Анна Махно побувала у Шепетівці на Хмельниччині, де народився Олексій.
Пілот з позивним Moonfish загинув, збивши на винищувачі F-16 три крилаті ракети та ударний безпілотник, під час масованого обстрілу росіянами України
У Шепетівці майбутній льотчик навчався у гімназії. Вчителі показують світлини з його шкільного життя, на якій Олексій разом зі своєю вчителькою фізики та першим космонавтом України Леонідом Каденюком.
Того дня, кажуть, він переміг у конкурсі захистивши свою роботу про літаки.
"Захоплювався козацтвом, йому подобалася саме ця героїчна доба і доба гетьманів, доба лідерства, доба боротьби за незалежну Україну", - каже вчителька історії Людмила Самойлович.
Олексія тут знають усі. Навіть вчителі, які в нього не викладали. Його завжди ставили в приклад.
"Він золотий медаліст, мав найвищий бал зі всіх предметів. Він сказав - у мене є мрія і я до неї йду", - каже вчителька географії Надія Муштин.
"Те, що він буде військовим, ми всі прекрасно знали. Бо рівнявся на батька, теж військового. Мама ж теж вчителька у цій гімназії та завуч", - каже вчителька зарубіжної літератури Тетяна Павлова.
Але спробу здобути цивільну професію все ж робив. Спершу вступив до Києва.
"Комп'ютерні технології, але потім роздумавши забрав документи і подав їх у Харківську академію повітряних сил України. Він не уявляв себе без неба. Він хотів бути льотчиком-миротворцем", - згадує вчителька історії Людмила Самойлович.
Moonfish став одним із перших українських льотчиків, хто опанував F-16. Ось, як Олексій тоді коментував свої перші польоти: "На цьому винищувачі дуже класно літати, та я не кажу, що МіГи, до яких я на ньому літав були дуже нудними, однак F-16 точно більш спритний, таке враження, що літак хоче, щоб керував ним більш агресивно".
Саме Moonfish разом із колегою "Джусом" їздили на зустріч з американськими урядовцями аргументувати необхідність передачі F-16 для захисту від росіян.
"Як казала його мама, ви уявляєте заходять 2 пацана, молоденькі хлопці до цих сивочолих конгресменів і настільки вони переконливо доводили свою думку, що результат ми бачимо", - згадує вчителька зарубіжної літератури Тетяна Павлова.
І попри зайнятість, кажуть, коли випадав вільний час приїздив у рідне місто і школу.
"Він тут був з своєю маленькою донечкою, зі своєю дружиною. Напевно знову, щоб провідати маму", - згадує директорка гімназії Тетяна Горбатюк.
Moonfish провів свій останній бій в небі 26 серпня. Через рік після загибелі бойового друга "Джуса". У нього залишилась дружина, маленька донечка, батьки, сестра та двоє братів. Олексію Месю присвоїли звання полковник. Посмертно.
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