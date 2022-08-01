"Він – носій колосальної інформації про Путіна, могли отруїти": Фейгін розтлумачив загадкову хворобу Чубайса

За даними ЗМІ, Анатолій Чубайс потрапив до реанімації, а його житло перевірили спеціалісти в костюмах хімічного захисту. Чубайс володіє колосальним обсягом інформації, тому не виключається, що його отруїли.

Таку версію ТСН.ua озвучив відомий громадський діяч, який коментує процеси в Росії, юрист Марк Фейгін.

"Чи може Кремль отруїти Чубайса? Ліквідувати його? Звісно, може. Чубайс – носій колосальної інформації про Путіна та його оточення, про державні секрети. По-перше, він може знати про все, що відбувалось в той час, коли влада Путіна сходила на престол. По-друге, він безумовно знає майже все, що відбувалось в апараті президента протягом чверті віку. Він залишався радником Путіна до останнього момента, він написав заяву про звільнення після того, як поїхав. Тому припустити, що у Кремля є причини усунути Чубайса, – так, таке можливо. Але зі всієї цієї історії нічого такого не слідує, тому що достовірно поки нічого невідомо. Немає підтвердження (про отруєння – ред.) з незалежних джерел", - наголосив він.

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Водночас Фейгін зазначає, що Чубайс втік з РФ і пообіцяв мовчати.

"Треба просто розуміти те, які фінальні причини. Чубайс виїхав з Росії. Я гадаю, що, скоріш за все, він втік. Але навздогін йому поставили умову помовчувати та не смикатися. Я впевнений, що це було і він мовчав. Можливо, це умова, за якої він міг почувати себе безпечно за кордоном", - вважає експерт та додає, що останнім часом з'явилась інформація, що інформагентства намагались взяти у Чубайса інтерв'ю.

"Чому він його не дав? Йому погрожували? Ми цього не знаємо та він про це не розповідав. Мені здається, що навколо Чубайса, безумовно, йде якийсь процес. І в цей процес активно залучені Москва та її спецслужби. Однозначно", - каже Фейгін.

Резюмуючи, він назвав основні версії того, що трапилось з Чубайсом. "Він знає дуже багато. Його могли отруїти? Могли. Він міг сам придумати цю історію для того, щоб діяти на випередження? Міг. Повторюю, поки ми достовірно не узнаємо про те, що з ним, чи не "Новічком" його отруїли, складно сказати про те, що трапилось. І третя версія – він міг реально захворіти, вік у нього не юнацький, він наближається до своїх 70-ти".

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