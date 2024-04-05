Він працює — вона купує: дружина голови кібербезпеки СБУ обзавелася елітним майном під час війни

Він працює — вона купує! Голова департаменту кібербезпеки СБУ потрапив у гучний скандал. Його дружина купила квартиру за десятки мільйонів гривень. І все це під час війни. Однак на днях Україну сколихнув ще один скандал, пов'язаний з СБУ. Правоохоронці викрили та затримали топчиновника відомства, який наживався на війні. Проте “добрі” люди знайшли 30 млн на заставу і корупціонера відпустили.

Усі деталі резонансних справ в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua розповіла журналістка Вікторія Панченко.

Мільйонні статки

Рідня очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Слідство.Інфо”. Як з’ясувалося, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже 1,5 млн доларів, а мама володіє ще двома квартирами преміум-класу. І традиційно частина “елітки” була придбана під час війни.

Хороший працівник Вітюк

Як для сім’ї держслужбовця дуже непогано. Можливо, за роки служби назбирав? Бо в СБУ Ілля Вітюк вже 12 років. За цей час він пройшов шлях від оперативника до керівника у різних підрозділах, включно з контррозвідкою.

Одними з головних завдань департаменту, який очолює Вітюк, є протидія кібертероризму та шпигунству. На початку повномасштабного вторгнення департамент Вітюка відбив понад 10 тисяч кібератак. У березні 2024 року фахівці цього департаменту заблокували поставки складових до російських “Шахедів” та ракет. А 25 березня, на день СБУ, роботу Вітюка відзначив президент України — присвоїв йому звання бригадного генерала. Але елітні квартири почали з’являтися в сім’ї очільника Департаменту кібербезпеки СБУ трохи раніше.

Дружина-мільйонерка

Так, Дружина Вітюка Юлія купила у грудні 2023 року квартиру в житловому комплексі преміум-класу Києва, що розташований на Печерську. Площа майна — майже 195 квадратних метрів. Про це йдеться у розслідуванні “Слідство.Інфо”. Водночас журналісти повідомили, що квартири без ремонту в цьому комплексі продаються за приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше, ніж середня ціна на житло в столиці. Таким чином, ринкова вартість квартири становить понад 20 млн грн. І тут виникає питання — чому пан Вітюк вказав у декларації, що за квартиру сплатили всього 12,8 млн грн. Ця ціна майже вдвічі менша за ринкову.

Чесно зароблені?

Ба більше, як стверджують розслідувачі, офіційного доходу посадовця не вистачило б для такого житла. Але тут на допомогу приходить дружина. Бо вона дуже багата жінка, яка заробляє мільйони. Однак вона не власниця великого підприємства, у неї немає акцій відомих корпорацій, вона просто ФОП. Не те щоб ФОПи не можуть заробляти мільйони, але чомусь розмов про свою діяльність бізнес-леді уникає, стверджують журналісти “Слідство.Інфо”.

Ще одна цікава деталь — Юлія Вітюк відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році — майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за юридичні послуги, які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її фірми.

Багата мама

Але у сім’ї Вітюка є ще одна заможна жінка. Як зазначають журналісти, мати головного кіберрозвідника СБУ має дві квартири у столичних ЖК. Одна з них — на дніпровській набережній на лівому березі Києва. Двокімнатну квартиру жінка придбала у 2013 році. Сьогодні вартість подібної на ринку — 177 тис. доларів. Друга квартира — у парковому комплексі майже в середмісті столиці. Журналісти-розслідувачі підрахували, що дружина і матір Вітюка володіють нерухомістю на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.

А де декларація?

І вишенька на торті. Декларація керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка зникла з сайту НАЗК. Про це повідомляє “Слідство.Інфо”. Зазвичай, декларації представників Служби безпеки України “закриті”. Зрозуміло, що це потрібно з міркувань безпеки. Однак декларації Іллі Вітюка були відкритими щонайменше місяць, запевняють журналісти. Проте 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації прибрали з сайту НАЗК.

Не перший скандал у СБУ

Але це не перший скандал, де фігурують прізвища високопосадовців СБУ. Нещодавно антикорупційні органи викрили групу, що заволоділа 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для “Укрзалізниці”. ЗМІ повідомляли, що до цієї історії причетний посадовець СБУ, який також був радником Офісу президента. А компанія, яка нібито мала постачати обладнання, насправді водить дружбу з РФ. Втім, прізвища ділків не називали. А от у Мережі припустили, що йдеться про затримання славнозвісного СБУвця Артема Шила. Про це зокрема писав Телеграм-канал NABU Daily by Олег Новіков, який веде український журналіст. Пізніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олег Клименко в коментарі ZN.UA підтвердив, що йдеться саме про Шила.

Хто такий Шило?

Артем Шило працює в СБУ від 2012 року. За цей час він займав різні посади, зокрема, і керівні. 2021 року Шило звільнився з СБУ та став радником Офісу президента. Журналісти-розслідувачі стверджують, що Шило перебуває у дружніх взаєминах із заступником керівника офісу президента України Олегом Татаровим.

Влітку 2022 року Шило повернувся на роботу до СБУ, де став керівником головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Саме ця посада дозволила йому нажитися на війні. В антикорупційних органах розповіли, як ділкам вдалося намудрувати схему, аби вивести з України десятки мільйонів.

Внесли заставу та відпустили

У ЗМІ повідомляли, що лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи було затримано. Однак, за ексрадника Офісу президента Артема Шила 4 квітня внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень і випустили з СІЗО. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! Мати та дружина головного кіберрозвідника СБУ обзавелися еліткою! Звідки мільйони?!

Читайте провідні новини дня: