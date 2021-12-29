Він спав, а вона його грабувала: на Хмельниччині вагітна жінка "обчистила" на 11 тисяч сонного залицяльника

Він спав, а вона його грабувала: на Хмельниччині вагітна жінка "обчистила" на 11 тисяч сонного залицяльника

У суді підозрювана свою вину визнала та розкаялась.

У м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області вагітна жінка вкрала у чоловіка, з яким недавно познайомилась, 10900 грн. За це її змусили заплатити 4080 грн штрафу.

Про це йдеться у вироку Новоселицького районного суду Чернівецької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка 3 липня 2021 року познайомилась із чоловіком у м. Кам`янець-Подільський. Той запросив її додому. Коли чоловік заснув, вона вкрала його банківську картку та через мобільний телефон змінила пароль до неї. Після цього підозрювана поїхала до Хотина, де зняла 10900 грн з рахунку залицяльника.

У суді підозрювана свою вину визнала та розкаялась. Суд врахував каяття потерпілої та той факт, що вона вагітна та виховує малолітню дитину. А тому її визнали винною за ст. 357 ч.1, ст.185 ч.1 КК України та оштрафував на 4080 грн.

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