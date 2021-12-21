"Він у дуже слабкому стані": кохана Саакашвілі Ясько розповіла про його здоров'я

"Він у дуже слабкому стані": кохана Саакашвілі Ясько розповіла про його здоров'я

Міхо голодував протягом 50 днів.

В експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого заарештували в Тбілісі, здоров'я підірване.

Про це розповіла "Сніданку з 1+1" кохана затриманого, депутака "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

За її словами, на Міхо чинили психологічний тиск і катування. Крім того, далося взнаки і 50-денне голодування політика.

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"Він у дуже слабкому стані. Дуже втратив вагу. Є багато серьозних симптомів, які мене занепокоюють. Але дух в нього бойвий. Я, насправді, вражена цим", - розповідає вона.

Навіть у тюремній лікарні, де Міхеіл Саакашвілі зараз, він не полишає надії повернутися до великої політики. Найпевніше, каже його кохана, після звільнення він повернеться до роботи в Україні. "Я буду на цьому наполягати. Переконана, що він нам дуже сильно потрібен. Бажаю, щоб та свобода, яка в нього є в середині, стала реальністю і фізичною свободою зараз", - наголосила Ясько.

Рішення Міхо повернутися на батьківщину, де проти нього були відкриті кримінальні провадження, вона пояснює тим, що він не міг вчинити інакше - "країна йде в кризу".

"Цього року вже ситуація політична і економічна стала така, що він не міг по-іншому вчинити, як е поїхати допомагати грузинському народу. По суті він дав себе в таку жертву заради інших", - так депутатка говорить про вчинок Саакашвілі.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Він не їв 50 днів. Його шпиталізували до військової лікарні через важкий стан здоров'я.

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