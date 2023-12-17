Він втік з Росії і воює за Україну: боєць РДК “Івар” про те, що відбувалося в РФ на початку вторгнення

Боєць “Російського добровольчого корпусу” (РДК) “Івар” втік з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну та приєднався до боротьби проти путінського режиму.

В ексклюзивному інтервʼю TSN.ua він розповів, ким був у Росії, як працівники ФСБ проводили в нього обшуки — що шукали та про що допитували, та чому вирішив втекти до України.

Плани на навчання обірвала ФСБ

Хлопець родом із Сибіру. На початок повномасштабного вторгнення йому було 17 років. "Івар" навчався в школі, потім вступив до коледжу.

“Але, на жаль, мої плани обірвалися, тому що мною цікавилися люди зі спецслужб- ФСБ, відділ з боротьби з екстремізмом. Я був футбольним фанатом. І паралельно у колі друзів розповсюджував позицію, яка суперечить політиці нинішньої влади в РФ”, — каже боєць.

Обшуки на випускному та вдома

За словами “Івара”, співробітники ФСБ приходили з обшуками на його випускний у школі.

“Вони хотіли взяти мене одразу після випускного, але передумали. Потім, коли я винайняв квартиру окремо від батьків, до мене прийшли о сьомій ранку. Сказали збирайся, поїдемо до батьків, поспілкуємося. Вони читали повністю мої соцмережі, прослуховували телефонні дзвінки. Ну і були питання щодо мого відношення до війни”, — розповів боєць.

Хлопець каже, що слідкував за новинами протягом лютого 2022 року, бо не розумів, як у сучасному світі може розпочатися повноцінна війна.

“Коли 24 лютого прокинувся зранку, відкрив “Телеграм” і побачив новини, я просто був нажаханий. Мені дуже хотілося поїхати в Україну. Мені було 17 років, тому самостійно виїхати з країни я не міг. Я шукав інформацію в різних чатах. В одному з них написала людина, хто хочу поїхати, напишіть мені в особисті повідомлення — збираємо групу і їдемо. Я написав”, — каже “Івар”.

План був наступний: потрібно доїхати до Челябінська, сісти в автобус, доїхати до кордону Росії з ЄС.

“Там би нас підібрали люди з "Карпатської Січі", така організація є. Я зрозумів, що ніби нормальні хлопці. Але людина зникла з радарів, взагалі не виходила на звʼязок. Зʼясувалося, що його повʼязала ФСБ. Я почистив весь “Телеграм” і у мене з того почалася параноя, що за мною прийдуть. Приблизно 30 травня 2022 року прийшли з обшуком до мене додому”, — розповів “Івар”.

“Я не хотів щоб в Україні було так, як в Росії”

“Івар” каже, що зі свідомого віку прийняв “правильну сторону в цьому конфлікті” — сторону України.

“Тому що, мені здається, що українська держава, українське суспільство мені ближче своїми поглядами і громадянською позицією. Тому що це вільна країна, це люди, які обирають, як їм жити. В Росії, на жаль, такого немає. І я хотів виступити проти цього свавілля, цього жаху, який обрушився на цю країну. Я не хотів, щоб в Україні було так. Не хотів, щоб в Україні було таке життя, як в Росії”, — розповів “Івар”.

Допити ФСБ

За словами бійця, рано вранці до нього прийшли співробітники ФСБ і відвели до будинку батьків.

“Вони вже були готові, я їх попереджав, що таке може бути, що прийдуть з обшуком знову. Проводили бесіду, ставили питання щодо моїх повідомлень в соцмережах, як я там висловлювався щодо війни. Я там підтримував полк “Азов”. Говорив, що справжні росіяни воюють там проти РФ. Щось типу такого коментаря було. Вони мені показували, як я у коментарях сперечався з росіянином щодо їх позиції. Казав, що вони ідіоти. Дискредитував, скажімо, російську армію”, — розповів “Івар”.

ФСБ також шукала вдома якісь екстремістські матеріали, книги, каже боєць.

“Знайшли якийсь там відеоролик, який здався їм екстремістським, на сторінці в соцмережі. Далі була така розмова, що на мене зараз оформлюють ще одне адміністративне правопорушення або я кажу те, що їм потрібно. Тоді мені виписують попередження і відпускають. Я розумів, що на основі цього завести кримінальну справу. Але це був шанс відстрочити ці всі справи. Тому я погодився”, — розповів “Івар”.

Боєць каже, що під час допиту він залишився втрьох із співробітниками спецслужби. Вони ставили питання, якщо хлопець відповідав на них “неправильно”, вони казали як “правильно” відповісти.

“Відповідно, змусили на себе наговорити про те, що я супер мега екстреміст. Що я дуже хотів зруйнувати державний устрій РФ, хотів відділити Тюмень від РФ, загалом люто. Але справа в тому, якщо просто «хотів», то це попередження. Але я розумів, коли вони знайдуть, за що за мене взятися, дадуть кримінальну справу, цей матеріал підкріплюватиме їхні звинувачення. Вони пішли і все. Потім мене викликали ще раз перевірити, підписати. Попросили одного свідка, який може підтвердити мої слова. Я покликав свого товариша. Потім я так сама ходив, відзначався, стояв на обліку. Раз на місяць мав ходити до поліцейського відділку, відповідати на питання, підписувати, що я ніде не беру участь”, — каже “Івар”.

Як ставилися до цього батьки

“Зрозуміло, що не позитивно. Тому що їх викликали до відділку, відбувалися обшуки вдома. Вони питали, навіщо це мені взагалі треба, чим я займаюся. Казали навчайся, не лізь нікуди. Ну а мені на рівному місці не сиділося”, — розповів “Івар”.

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