"Він його може просто вбити": Піонтковський розповів, чи дотисне Путін Лукашенка до участі у війні

Президентові Росії Володимирові Путіну не вдасться дотиснути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до спільної участі у війні проти України. Адже Лукашенко розуміє, що білоруська армія може повернутися проти нього.

Окрім того, самопроголошений лідер Білорусі не хоче пов’язувати свою долю з людиною, яка програє – Путіним.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив російський публіцист, опозиціонер Андрій Піонтковський.

"Думаю, що ніколи", – відповів він на запитання про те, коли Путін може дотиснути Лукашенка, щоб той вступив у війну проти України на боці Росії.

"Він його може просто вбити. Напевно, він часто цей сценарій продумує. Лукашенко розуміє, що білоруська армія може повернутися проти нього. Адже є відоме соціологічне опитування серед білоруських військовослужбовців. Там невелика боєздатна частина – близько 25 тис. людей – 80% категорично проти прямої участі білоруських військових у воєнних діях", – розповів Піонтковський.

Він також пояснив, чому дуже важко змусити білорусів зараз воювати проти України.

"До речі, цікава сьогодні прозвучала заява радника (голови ОПУ – ред.) Подоляка. Він сказав, що один із мотивів Путіна відправити туди білоруську армію – щоб спалити її у цьому вогні української війни, і після цього вже безболісно здійснити переворот у Мінську, відсторонивши Лукашенка. Але я думаю, що і Лукашенко, і білоруські генерали не гірше нас із вами, Подоляка, бачать цей сценарій. Тому це дуже важко змусити білорусів зараз воювати проти України", – запевнив публіцист.

Він також пояснив, що Україна вже готує контрнаступ, тож Лукашенко розуміє, що очільник Кремля програє, і не хоче пов’язувати з ним свою долю.

"Тим паче, розумієте, що той же Лукашенко, він же абсолютний цинік. Одна справа, якщо б Путін взяв Київ. Тоді б Лукашенко примкнув до переможця. А навіщо йому пов’язувати свою долю з людиною, яка програє? Українське керівництво вже настільки переконане у своїх силах, що публічно віддано наказ про звільнення півдня України, і всі ми чекаємо на контрнаступ. Навіщо Лукашенку бути в ролі Муссоліні і пов’язувати себе з Гітлером, коли той вже програє? Муссоліні, як відомо, повісили за ноги. Лукашенко такої участі теж хоче уникнути", – переконаний Піонтковський.

Нагадаємо, 13 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України через дефіцит живої сили, а також планує утилізувати армію РБ та усунути від влади Лукашенка.

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