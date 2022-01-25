Він зґвалтував, а вона пробачила: на Харківщині чоловік три дні тримав у полоні подругу коханої

Він зґвалтував, а вона пробачила: на Харківщині чоловік три дні тримав у полоні подругу коханої

На суді потерпіла та підозрюваний уклали угоду про примирення.

У Харківській області чоловік зґвалтував подругу співмешканки та три дні її утримував у полоні. Проте на суді жінка уклала угоду про примирення і чоловіка відпустили на волю.

Про це йдеться у вироку Нововодолазького районного суду Харківської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, 21 листопада 2021 року жінка прийшла в гості до своєї подруги та її співмешканця. Вони розпивали алкогольні напої. Згодом подруга потерпілої пішла по своїх справах. Тоді чоловік накинувся на гостю та зґвалтував її. Він бив жінку та утримував її у полоні три дні, до 24 листопада.

Проте під час суду потерпіла та підозрюваний уклали угоду про примирення.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 152, частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Його засудили до 3 років та 3 місяців позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки іспитового.

Читайте також: