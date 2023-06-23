Він зробив так, щоб дрони вибухали: в Києві попрощалися з унікальним командиром

Він так вміло нашпиговував дрони, що інші бригади з ним радилися.

У Києві, на Михайлівській площі урочисто прощалися із загиблим під Вугледаром командиром відділення аеророзвідки Михайло Ламановим, йдеться в ТСН.

Відважний "Лом" - так його називали побратими 72-ї бригади імені “Чорних запорожців”, де від початку повномасштабного вторгнення служив Михайло. Сам із родини військових із Харківщини, мав професійну військову освіту та успішну кар'єру в цивільному охоронному бізнесі. Але від початку Революції Гідності стає активним її учасником, серед іншого допомагає в роботі журналістам ТСН в епіцентрі протистоянь із "Беркутом".

Від початку війни 2014 року Михайло приєднався до групи волонтерів, які розвивали аеророзвідку. Від перших днів від початку повномасштабного вторгнення у лавах ЗСУ Михайло Ламанов обороняє Київ із півночі, а далі йде служити на Донеччину. Там стає одним із новаторів та генераторів розвитку протиударних дронів, які допомагають ефективніше воювати з ворогом.

“Він завжди хотів зробити їх, щоб вони вибухали... Літо 2022 року - він постійно це розвивав і через деякий час перейшов на рівень, що його фахові знання, його вміння робити, створювати ударні БпЛА, їх же треба вміти нашпигувати, він став фахівцем, його звання не відповідає тому, скільки він робив, інші бригади з ним радилися”, - розповідають побратими.

У Михайла залишилися мати, сестра, дружина і двоє донечок, найменшій з яких три роки.

Нагадаємо, що днями на Майдані попрощалися з бійцем, який пішов воювати просто зі знімального майданчика. Він працював у найвідоміших проєктах каналу СТБ. 34-річного бійця Івана Шульгу колеги згадували лише добрими словами.

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