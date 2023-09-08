Він звільняв Херсон і піднімав прапор на острові Потьомкінський: спомин про полеглого героя

Він був сержантом групи спецпризначення "Браво" - 131-го окремого розвідувального батальйону. Був поранений у боях за Херсонщину, але довго відмовлявся від евакуації. Звання Героя України Андрій Орлов з позивним Сармат отримав у вже звільненому місті. Саме він піднімав прапор над Снігурівкою та на острові Потьомкінський.

У сюжеті ТСН згадують про Героя, про якого неодноразово згадували під час звільнення Херсонщини.

Вперше з Андрієм Орловим знімальна група ТСН зустрілася у переддень нового 2023 року, познайомилися біля стели на в’їзді до Херсона - знаковому місці, адже саме тут на броні спецпризначенці “Браво” заїхали до звільненого міста, саме тут Сармат отримав свою Зірку Героя.

39-річний уродженець Полтавщини Андрій Орлов був першим, кому дісталася нагорода за вільну Херсонщину. Але він завжди наполягав, що це спільна заслуга усіх бійців.

“Я думаю, що це більш збиральний образ всього підрозділу. Тобто провели декілька досить успішних операцій, заходили першими в населені пункти, проводили успішні розвідувальні операції, штурмові”, - скромно говорив тоді він.

Під час звільнення Херсонщини Сармат був поранений, його вірний побратим Крава перемотав йому голову і вмовляв погодитись на евакуацію.

Андрій зізнавався, що хотів отримати якусь скромну нагороду, аби колись показати нащадкам. “Я спочатку хотів собі нагороду просто, щоб можна було онуку дати там - дивись, мій лицарський хрест, бався, тішся”, - казав він.

Про те, що отримав Зірку Героя найперше повідомив своєму синові.

Однак, як говорив Андрій, отримання найвищої державної нагороди не можна порівняти з тим відчуттям, коли він та його товариші нарешті заходили у звільнені населені пункти.

“Я не можу описати ці емоції, дійсно. Перший населений пункт, куди ми так зайшли у повний зріст, що нас зустрічали саме місцеві мешканці, це була Снігурівка... Люди з прапорами, машини прикрашені, вулиці прикрашені, люди з стрічками, прапорами, з квітами. Ну, от я не можу так передати просто”, - згадував він.

Снігурівку довелося зачищати, бійці "Браво" брали полонених, а місцеві жителі зносили їм трофеї, які лишилися після окупантів.

У звільненому Херсоні Андрій Орлов, який воював під час АТО у батальйоні “Донбас”, довго намагався знайти меморіал на честь свого друга — загиблого у 2017 році Дениса Лашкарьова, який був лідером місцевої самооборони. Коли ж знайшов, то пам’ятник виявився розмальованим окупантами. Довелося ще раз приїхати — із розчинником та відмивати. Він вважав важливим пам’ятати про загиблих товаришів.

У січні 2023 року з’явилися новини, що наші бійці зайшли на острови між правим та лівим берегом Херсонщини. На острові Потьомкінський Андрій Орлов підняв український прапор.

А нещодавно бійці “Браво” знову прийняли бій за Херсонщину. Крава отримав важкі поранення, а Сармат загинув. Герой України, Андрій Орлов, який жодної секунди не сумнівався у тому, що ми зможемо перемогти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Саме він отримав першу зірку за вільну Херсонщину! На спомин полеглого Героя"

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як український боєць Андрій Орлов із позивним Сармат прийшов на фронт та у яких битвах він брав участь.