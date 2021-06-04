Винахідник із Південної Кореї створив "третє око" для любителів не відриватись від смартфонів на вулиці

Почеплене на голову, воно за допомогою сенсорів визначає перешкоди на шляху
Для смартфон-зомбі - так стали називати людей, що не відриваються від екранів своїх телефонів, врізаючись у перехожих чи стовпи - вигадали спосіб зберегти голову на плечах.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Інженер у Південній Кореї розробив пристрій під назвою третє око. Почеплене на голову, воно за допомогою сенсорів визначає перешкоди на шляху власника і попереджає про них сигналом.
Однак розробник, 28-річний Пан Мін Вук сам каже, що це не позбавить від телефонної залежності, радше навпаки - можливо, змусить задуматися, чи не час відірватися від екрана і подивитися на світ справжніми очима.