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Винахідник із Південної Кореї створив "третє око" для любителів не відриватись від смартфонів на вулиці

Винахідник із Південної Кореї створив "третє око" для любителів не відриватись від смартфонів на вулиці

Почеплене на голову, воно за допомогою сенсорів визначає перешкоди на шляху

Для смартфон-зомбі - так стали називати людей, що не відриваються від екранів своїх телефонів, врізаючись у перехожих чи стовпи - вигадали спосіб зберегти голову на плечах.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Інженер у Південній Кореї розробив пристрій під назвою третє око. Почеплене на голову, воно за допомогою сенсорів визначає перешкоди на шляху власника і попереджає про них сигналом.

Однак розробник, 28-річний Пан Мін Вук сам каже, що це не позбавить від телефонної залежності, радше навпаки - можливо, змусить задуматися, чи не час відірватися від екрана і подивитися на світ справжніми очима.

Новини світу: інженер в Південній Кореї розробив пристрій під назвою третє око

Новини світу: інженер в Південній Кореї розробив пристрій під назвою третє око