Винищувачі Mirage: коли Україна їх отримає і чи змінить "подарунок Макрона" хід війни

Україна може отримати від Франції винищувачі Mirage 2000-5. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон, а також додав, що забезпечить підготовку українських пілотів.

На тлі обіцянок від США про надання Україні F-16, які вже тривають надто довго, заява від французів може стати більш перспективною.

ТСН.ua з’ясовував, наскільки ефективними є французькі винищувачі Mirage і як вони можуть вплинути на хід війни в Україні.

Всі українці чули про винищувачі F-16, які нам обіцяють надати партнери, ще з першого року війни. Історія з їх постачанням обросла, як то кажуть, бородою. Але ми їх так і не отримали.

Станьте в чергу за F-16

За словами військового експерта Ігоря Романенка, тема з наданням Україні французьких винищувачів Mirage 2000-5, має насамперед військово-політичне забарвлення, власне, як будь-яке, що стосується зброї.

"У той час, коли американці не дають нам дозволу отримати ні свої, ні європейські F-16, заява президента Франції є більш конкретною. Що ми маємо на даний момент? Є винищувачі F-16, які вже готові до передавання Україні, але досі стоїть питання навчання наших пілотів та техперсоналу з обслуговування літаків – понад рік тягнеться ця історія. Але зараз нам американські партнери кажуть таке: "Слухайте, у нас тут така велика черга на ці літаки, що поки ми вам не можемо допомогти з навчанням пілотів". Розумієте, у них черга з країн, які не воюють!", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Винищувач Mirage / Фото: Associated Press

Чому європейці не дають нам F-16

Військовий експерт додає, що окрім такої відповіді, США тиснуть на Данію, яка вже давно готова нам надати F-16, і змушують її представників казати, що Данія переходить на F-35, а тому не може зараз розпочати навчання для українців.

"Але ж ми добре знаємо, що це насправді не позиція Данії, а позиція саме американців. Вони також тиснуть на Румунію, де планується зосередити навчання пілотів. США чомусь намагаються якомога на довше відтягнути їх старт, а ще вимагають, щоб не зростала кількість переданих Україні F-16. Такий ось маємо невтішний фон", - зазначає Ігор Романенко.

Що криється за заявою Макрона?

Експерт зауважує, що саме тому Макрон зараз перехоплює ініціативу у питаннях військової допомоги Україні.

"Своєю заявою президент Франції дає зрозуміти США, що вони роблять щось не так. Адже понад пів року вони тягнули з допомогою Україні, тим самим зігравши на користь Путіну, який за цей час вдосталь напився української крові. Тому тут Макрон проявив дуже чітку позицію. Він обіцяє конкретику: навчити бригаду з 4500 українських солдатів, надати французькі винищувачі Mirage 2000-5 і навчити наших пілотів", - зауважує генерал-лейтенант.

Потужні літаки допоможуть ефективно нищити ворога / Фото: Associated Press

Що зміниться на фронті з появою французьких винищувачів

Щодо винищувачів, які нам обіцяє Франція, то вони можуть бути носіями ракет SCALP (з дальністю ураження до 560 км), Storm Shadow, керованих авіабомб до 1000 кг з дальністю ураження до 70 кілометрів.

За технічними характеристиками Mirage 2000-5 схожий з F-16. Окрім того Mirage 2000 адаптовані до того, щоб працювати по ворожих цілях як ППО. Його радар може супроводжувати 24 цілі та знищити ракетами чотири з них.

За словами, військового експерта, з їх появою спокійне життя супротивника закінчиться, як на фронті, так і на базах дислокації, що на окупованих територіях.

"Це потужна зброя, яка дуже необхідна нашим Повітряним силам. Поясню на прикладі. Наші конструктори переобладнали старенькі Су-24, щоб вони могли запускати по ворожих об’єктах ракети SCALP. Але це виглядає так: розігналися у потрібному напрямку і зробили пуск, далі ракета летить сама по собі. А це суттєво занижує ефективність далекобійних ракет, як SCALP, так і Storm Shadow. Для більшої ефективності потрібні сучасні літаки, щоб їх обладнання у цьому теж брало участь, тоді ефективність таких ударів зросте ледве не на половину. Саме з таких винищувачів, як Mirage та F-16 це можна робити більш ефективно. І це одразу відчують росіяни на власній шкірі і на своїй території", - пояснює Ігор Романенко.

Коли можемо отримати винищувачі Mirage

Експерт додає, що розуміючи усю важливість питання і гостру потребу України у винищувачах, Макрон йде нам на зустріч і є висока ймовірність, що свою обіцянку він стовідсотково виконає.

До речі, на думку Романенка, навчання на Mirage 2000-5 займе у наших пілотів пів року, але не виключає і прискорень у навчанні.

"Точна кількість таких винищувачів поки не озвучується. Але це вже хоч щось конкретне, ніж те, що ми чуємо від американців, які рік розповідають про навчання наших пілотів на F-16 і кажуть, що ще треба їх трішки довчити. Враховуючи мотивацію та запал наших пілотів, гадаю, вони швидко опанують французькі Mirage – люди готові навчатися цілодобово. Тут головне – почати передавати нам винищувачі. Я б назвав це здоровою конкуренцією між Францією та США у військовій допомозі Україні. Бо лише балачки втомлюють та виснажують, потрібні конкретні дії", - зазначає Ігор Романенко.

Українські пілоти зможуть опанувати нову техніку за пів року / Фото: AFP

Різниця між словами і ділом

Він зазначає, що позиція США у питаннях з надання військової допомоги дуже дивна. Тайваню, який не воює – передають сучасну зброю, Ізраїлю – теж сучасну, а Україна отримує від США лише старе озброєння (касетні боєприпаси) і те з величезною затримкою.

"Як так може бути? Україна воює заради свого існування з сильним супротивником. А на Тайвані, поки, вибачте, війною і не пахне. Щодо Ізраїлю то так, там війна, але не така жорстока як в Україні – порівняння недоречні. Я розумію, що про це не може казати наше військово-політичне керівництво, бо є певні рамки дипломатії, які не дозволяють критикувати наших союзників. Але я, як військовий експерт, можу про це говорити – така поведінка та тактика партнерів неприпустимі. Маємо казати правду, бо є дуже велика різниця у тому, що говорять американці та що вони насправді роблять", - каже Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що бойових вильотів на F-16 поки немає – все інше можливе: генерал заінтригував щодо постачання західних літаків.

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