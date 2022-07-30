Винищувачі та штурмовики піднялися у небо на Прикарпатті: прощалися з Героєм України

Винищувачі та штурмовики піднялися у небо на Прикарпатті. Так льотчики прощалися зі своїм побратимом Олександром Кукурбою, який загинув, виконуючи бойове завдання на сході. Ще за життя він був удостоєний звання Герой України. І назавжди залишиться 28-річним.

Біля рідного будинку Олександра Кукурби у гірському селі Верхній Вербіж ніде яблуку впасти. Провести льотчика в останній путь прийшли сотні людей: рідні, односельці, з передової приїхали побратими. Могилу героя зсередини люди виклали квітами – за місцевою традицію, так вшановують дуже поважних людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Він був заступником командира ескадрильї і справжнім асом. Літав на штурмовому Су-25. Бій з рашистами прийняв у перші ж хвилини повномасштабного вторгення – намагався зупинити ворожі колони, що сунули на Херсон та Київ.

"Сто бойових вильотів зробити – не просто так. Що таке штурмова авіація – в саме пекло летить літак. По ньому працює все, що може працювати: і ваші, і наші. Льотчики штурмової авіації – це всі герої. Тому що кожен політ може стати останнім", – розповів один з присутніх на похороні військових.

На рахунку Олександра Кукурби – понад 20 знищених ворожих танків, 50 різної бронетехніки та понад 300 рашистів. У свої 28 він став повним кавалером орденів Богдана Хмельницького і ще за життя – Героєм України. Востаннє піднявся у небо всоте.

"Це був виліт, була підтримка наших хлопців, треба була підтримка з повітря. Він виконав завдання на відмінно... я не можу сказати, за яких обставин, але загинув. Він виконав завдання. Останній політ – він знищив орків", –розповів друг дитинства Владислав Бадьон.

Олександрові Кукурбі віддають останні військові почесті – на землі та у небі. За льотною традицією, над могилою Героя пролітають його побратими на винищувачах та штурмовиках. Так прощаються з пілотами, що назавжди пішли у небо.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 29 липня 2022 року

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України строковику Нацгвардії, який збив уже шість літаків і крилату ракету ворога.

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