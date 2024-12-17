Винна не тільки війна: демограф пояснив, чому в Україні стрімко зростають показники смертності

Демограф Олександр Гладун пояснив, чому в Україні різко збільшується показник смертності. Він зазначив, що серед основних причини - це війна та коронавірус.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Демограф зазначив, що в Україні зараз справді дуже великий рівеньт смертності серед населення. Проте Олександр Гладун зауважив, що через бойові дії про точні цифри поки рано говорити.

"В Україні третій рік триває війна, тож не дивно, що рівень смертності збільшується. Але цьому передувало ще одне випробування, яке пережила Україна – коронавірус. У 2021 році на тисячу мешканців коефіцієнт смертності становив 18,5. Ковід дуже сильно вплинув на ці показники. Для порівняння, у 2019 році коефіцієнт смертності становив 14,7, це – значне зростання. У передвоєнному 2021 році коронавірус вийшов на друге місце, як причина смерті в Україні. А вже потім рівень смертності збільшила та загострила повномасштабна війна", – розповідає ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

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