Вітренко заявив, що військові Росії зривають розвідку Україною газу в Чорному морі

За його словами військові кораблі Росії не дають норвезькій компанії зробити сейсмічне дослідження чорноморського шельфу.

Агенти Путіна роблять все можливе, аби Україна не могла гарантувати собі енергонезалежність. Зокрема, вони заважають збільшувати Україні власний видобуток газу.

Про це 16 грудня заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Люди, ті ж агенти Путіна, роблять спеціально, щоб ми не могли використовувати свій власний потенціал. В нас є Чорне море, там величезні поклади природнього газу. Ми не можемо зробити нормальне сейсмічне дослідження через військові кораблі Росії, які не дають норвезькій компанії робити це дослідження. Вони роблять це для того, щоб ми як країна не могли забезпечити себе власним газом, збільшуючи видобуток" — зазначив Вітренко.

Раніше Юрій Вітренко підвів підсумки 2021-го і розповів про складність енергокризи.

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