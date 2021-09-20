Винного у смертельній аварії під Чернівцями митника-втікача за місяць так і не оголосили в розшук

Чоловік начебто поки лише учасник ДТП, а не підозрюваний, хоча неодноразово був судимий за нетверезе кермування.

Водія, який спричинив смертельну аварію під Чернівцями і втік із місця, не лише не знайшли, а й навіть не оголосили в розшук. І це за місяць після ДТП. Хоча ім'я водія правоохоронцям відомо. Це - 28-річний колишній митник, якого кілька разів судили за нетверезе кермування, зокрема, зі смертельними наслідками.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

«Ми мали готуватися до весілля, а не до похорону», - каже мама загиблої.

Життя Діани обірвалось у 20 років. Дівчина тільки-но встигла здійснити мрію і стала перукаркою. Уже готувалася до весілля. Серпневим ранком зі своїм хлопцем поверталася від батьків до Чернівців. Та додому вони не доїхали лише 20 кілометрів. На шаленій швидкості на зустрічку вилетіла машина і знесла їхню.

«У нього дуже велика швидкість була, не встиг зреагувати, я навіть не гальмував, то не було взагалі часу», - стверджує потерпілий у ДТП Олександр Пелепко.

Удар був такої сили, що дівчину сильно затисло в машині. Урятувати Діану не вдалося.

Свідка аварії розповідає, весь час водій комусь наполегливо дзвонив, а потім утік.

«Кажу, давайте витягнемо дівчину з машини і він був біля нас. Коли він побачив дівчину, то зрозумів, що ситуація серйозна і він втік», - запевняє свідок.

Водій був п’яним, переконаний свідок.

Новини України: винуватця смертельної ДТП під Чернівцями не оголосили в розшук

Правоохоронці встановили - за кермом був 28-річний колишній митник Вадим Недуга. Нетверезим за кермом його ловили не раз. У 2016 року він виїхав на зустрічну смугу й увігнався в КАМАЗ. Тоді загинув його пасажир, 24-річний спортсмен із Новоселиці Михайло Синюшко. Тоді Недуга отримав три роки умовно. Потім його судили за нетверезе кермування ще тричі. Але справи закривали через протермінування строків.

«Якби він був посаджений, якби не виправдали той перший раз, той другий раз, він би не вбив мою дитину», - переконана мама загиблої.

Досі місцеперебування Недуги не встановлено. Його навіть не оголосили в розшук. ТСН намагалася дізнатися про сина-втікача в його батька, теж митника. У дворі будинку, де він живе, два авто з чотирьох, указаних у декларації. Дверей не відчиняють. Сусіди нікого не бачили. «Його нема. Я взагалі його не бачив відколи ця трагедія сталася. Не було 100%», - зазначає сусід.

Журналісти з’ясували, чому за місяць після смертельної ДТП, людину, що підозрюють, досі не оголосили в розшук. Вадим Недуга в цій трагедії - учасник, а не підозрюваний, повідомляють у Державному бюро розслідувань.

«Потрібно дочекатися висновків експертиз. Якщо особу буде визнано підозрюваною і її місцеперебування досі не буде встановлено, тоді її можна оголосити в розшук», - переконує речниця ДБР м.Хмельницького Катерина Герасимчук.

Які саме експертизи не зробили за місяць, які вже провели, чи був Недуга п’яним за кермом і з якою швидкістю їхав - у ДБР не кажуть - таємниця слідства. Чекають відповіді на ці запитання й батьки Діани.

«Я хочу, щоб була справедливість. Мені не треба від них нічого. Просто нехай він відповідає за те, що він зробив», - каже жінка.

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