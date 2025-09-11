- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 302
- Час на прочитання
- 1 хв
Вінницький вчитель, який вбив двох учнів, розповів, чи шкодує про скоєне
Колишній вчитель на Вінниччині вбив двох школярів. У поліції розповіли нові подробиці розправи.
Підозрюваний у жорстокому вбивстві двох учнів на Вінниччині, колишній 23-річний вчитель Олексій П. на допиті повідомив правоохоронцям, що шкодує про вчинене.
Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили поінформовані джерела у Нацполіції.
При цьому правоохоронці не виключають, що сьогодні, після 14.30 покази підозрюваного можуть змінитися – саме сьогодні у суді має відбутися обрання міри запобіжного заходу.
Водночас у поліції Вінницької області нам повідомили, що слідчі зараз пропрацьовують всі можливі версії, опитують свідків.
На уточнювальне питання від ТСН.ua, чи мало місце знущання з боку підлітків над молодшим братом вчителя, речниця поліції Вінничини Заріна Маєвська відповіла наступне: «Жодних повідомлень (про знущання – Ред.) до поліції не надходило. Аналогічно пропрацьовує (інформацію про начебто знущання над молодшим братом вчителя – Ред.) і адміністрація школи».
При цьому Заріна Маєвська категорично спростовує чутки, які з’явилися у соцмережах про те, що молодший брат вчителя покінчив життя самогубством через булінг.
«Ця інформація не відповідає дійсності. Хлопець живий та здоровий. Ці плітки ще більше травмують цю родину!», - додала вона.
Нагадаємо, у Шаргороді 10 вересня вбили двох учнів ліцею. Підозрюваним виявився — 23-річний колишній учитель закладу, в якому вчились підлітки.