Вінницький вчитель, який вбив двох учнів, розповів, чи шкодує про скоєне

Поліція розповіла подробиці страшного вбивства у Шаргороді

Підозрюваний у жорстокому вбивстві двох учнів на Вінниччині, колишній 23-річний вчитель Олексій П. на допиті повідомив правоохоронцям, що шкодує про вчинене.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили поінформовані джерела у Нацполіції.

При цьому правоохоронці не виключають, що сьогодні, після 14.30 покази підозрюваного можуть змінитися – саме сьогодні у суді має відбутися обрання міри запобіжного заходу.

Водночас у поліції Вінницької області нам повідомили, що слідчі зараз пропрацьовують всі можливі версії, опитують свідків.

На уточнювальне питання від ТСН.ua, чи мало місце знущання з боку підлітків над молодшим братом вчителя, речниця поліції Вінничини Заріна Маєвська відповіла наступне: «Жодних повідомлень (про знущання – Ред.) до поліції не надходило. Аналогічно пропрацьовує (інформацію про начебто знущання над молодшим братом вчителя – Ред.) і адміністрація школи».

При цьому Заріна Маєвська категорично спростовує чутки, які з’явилися у соцмережах про те, що молодший брат вчителя покінчив життя самогубством через булінг.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Хлопець живий та здоровий. Ці плітки ще більше травмують цю родину!», - додала вона.

Нагадаємо, у Шаргороді 10 вересня вбили двох учнів ліцею. Підозрюваним виявився — 23-річний колишній учитель закладу, в якому вчились підлітки.