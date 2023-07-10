Винуватець ДТП, після якої спалахнула заправка, в лікарні без тями: поліція відкрила проти нього справу

9 автівок вигоріло, троє людей у лікарні - такі наслідки ДТП у Дніпровському районі столиці. Водій кабріолета на великій швидкості врізався у колонку із пальним, на АЗС спалахнула пожежа. На заправці зараз працівники АЗС оцінюють масштаб збитків, йдеться в ТСН.

Периметр оточили обмежувальною стрічкою, всередину нікого не пускають. Тут досі висять у повітрі металеві пластини, які можуть у будь-якої миті впасти на голову.

Те, що видно одразу - пожежа повністю знищила адміністративну будівлю, де було кафе, склади та каса. Постраждало наземне обладнання заправки. Відомо про вісім згорілих автівок, які досі стоять там, де і були вчора - біля колонок із пальним. Їх поки звідси не забирають.

Вогонь тут вирував на площі близько півтори тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили шість десятків рятувальників та 15 одиниць техніки.

Стовп густого чорного диму кияни бачили одразу у кількох районах столиці. Згодом для водіїв перекрили Броварський проспект, адже видимість була практично нульова. “Я була у квартирі. Чую такий вибух – три звуки були потужні, я думала ракети. Чую, люди кричать «швидше в коридор, прильоти” та бачу дим такий повалив. Я швидше вікно закриваю, воно таке чорне та із запахом”, - розповідає очевидиця.

Люди, які в момент ДТП були в машинах та на касі, згадують, що все відбулося настільки швидко, що реагувати довелося блискавично. Дехто рятувався від їдкого диму власним одягом - знявши його із себе та прикривши дихальні шляхи. Хтось вибивав вікна, аби вилізти із автомобіля. “Вибух, дим, у мене паніка. Двері відчиняю, у нас машина, я так зрозуміла якось заблокувалася від цього всього, я двері не можу відчинити. Двері почала вибивати ногою, вікно лобове не вийшло. Вийшло вибити пасажирське”, - розповідає постраждала.

Момент вибухів після тарану машиною колонки зафіксували камери спостереження. Серед трьох постраждалих - водій авто 2002 року народження, його 17-річний пасажир і 47-річний оператор АЗС. Всі вони мають опіки різного ступеня важкості. Водій досі без тями. У поліції кажуть, що відкрили провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Досі заяв про відшкодування збитків не були озвучені.

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