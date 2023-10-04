Винуватиця кривавої ДТП Олена Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: тюремники назвали ймовірну причину

Винуватиця однієї з найкривавіших ДТП в історії сучасної України, харків’янка Олена Зайцева, засуджена до 10 років тюрми, певний час тому письмово відмовилась від пільги, яка давала би їй право на дострокове звільнення. Сама подія, відмова, сталась декілька місяців тому, але відомо стало про неї зараз, напередодні 6-ї річниці трагічної ДТП.

Нагадаємо, сама ДТП сталась 18 жовтня 2017 року. Тоді загинули 6 людей, ще декілька були шпиталізовані. Зайцева отримала 10 років в’язниці.

Про факт письмової відмови в коментарі для ТСН.ua розповіло поінформоване джерело в пенітенціарній системі України.

"В минулому році для неї, Зайцевої, настав час, коли вже можна було розмірковувати щодо цієї пільги. Але вона письмово власноруч написала заяву про відмову. Тобто вона відмовилась від застосування для неї пільги", - повідомив ТСН.ua співрозмовник.

За його словами, не виключено, що Зайцева вчинила так через те, що часто уповноважені особи та суди відмовляють, коли ув’язнений вперше прохає про дострокове звільнення. На думку пенітенціаріїв, Зайцева може почекати ще якийсь певний час, не псувати свою тюремну біографію відмовою з боку суду, а згодом, коли її термін скоротиться ще більше, все ж таки подати заяви про застосування пільги. В такому випадку у неї буде більше шансів на дострокове звільнення.

Олена Зайцева на суді / Фото: Фото Валентини Мудрик/ТСН

Більш детально про ймовірну мотивацію в’язнів писати відмову щодо дострокового звільнення в коментарі для ТСН.ua розповів колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

"Якщо суд розглядає її заяву та відмовляє, то наступний розгляд – через певний проміжок часу. Скоріш за все, засуджена наразі розуміє, що зараз її можуть не звільнити. Тому, щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так", - каже Сергій Старенький.

До цього він додає, що іноді ув’язнені пишуть відмову про дострокове звільнення, маючи на меті доводити свою невинуватість.

"Визнання провини – це обов’язкова умова для дострокового звільнення", - резюмував Старенький.

111 гривень за сина

Як з’ясував ТСН.ua, мати одного із загиблих в тій ДТП, Світлана Вініченко, як і в минулі роки, отримує від винуватців ДТП мізерні суми. Ці виплати по 30-40 грн пані Світлана називає знущанням.

"Декілька місяців гроші не приходили взагалі, а ось на днях, 2 жовтня прийшли 111 гривень", - розповіла нам пані Світлана.

До цього вона додає, що одразу після ДТП за участю Зайцевої вся країна говорила про зміни в законодавстві щодо правил дорожнього руху та покарання за їхні порушення, але згодом виявилось, що так нічого і не змінилось.

"У мене два місяці тому загинув кум. В його авто, на якому він їхав з родиною, влетів мотоцикл на швидкості 170 км\г", - з сумом в голосі розповіла нам Світлана Вініченко.

До цього додала, що сумнівається в тому, що після звільнення Олена Зайцева щиро розкається в тому, що сталось.

Олена Зайцева / Фото: Сайт міста Харкова

ДТП за участю Зайцевої: що відомо

Аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті у самісінькому центрі Харкова. Автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева, на великій швидкості врізався у Volkswagen Touareg під керівництвом Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто у натовп пішоходів, які стояли на тротуарі.

Внаслідок ДТП на місці події загинули п'ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні. За тиждень, не приходячи до тями, у лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. Одна з постраждалих – Жанна Власенко, яка перебувала на 20-му тижні вагітності. Вона кілька тижнів провела у медикаментозному сні, але у підсумку лікарям вдалося врятувати життя і їй, і дитині. Згодом суд виніс вироки для Зайцевой та Дронова, засудивши їх до 10 років позбавлення волі.

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