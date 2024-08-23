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VIP-біженці з "батальйону Монако" розповіли, коли планують повернутись до України: ексклюзив ТСН

VIP-біженці з "батальйону Монако" розповіли, коли планують повернутись до України: ексклюзив ТСН

У Монако помітили розкішні авто на українській реєстрації

Українці заявили ТСН, що планують повернутись на Батьківщину, коли "ситуація зміниться"

На третій рік війни на Лазуровому узбережжі Франції продовжують відпочивати та жити українці. Це місце вважається одним з найдорожчих та найпрестижніших у світі.

ТСН помітила там ексочільника Одеської митниці, президента футбольного клубу "Олімпік" та інших заможних українців, які обирають елітну Рив’єру.

Про це йдеться в ексклюзивному сюжеті кореспондентки Валерії Ковалінської.

Загадка "Бетмобіля" на українських номерах: його власник не українець

Монако, площа Монте-Карло - популярне місце для відпочинку серед заможних та знаменитих з усього світу. Серед припаркованих люксових Rolls-Royce та Ferrari, виділяється "Бетмобіль" на українських номерах. 

"Його часто знімають. Світлини і відео, які викладають у соцмережах, викликають роздратування та обурення користувачів і у коментарях про життя українців за кордоном себе вони не стримують. Але насправді, попри українську реєстрацію - це авто українцю не належить. До Монако ця автівка потрапила ще декілька років тому. Тоді її власником був дійсно українець, що жив в Монако, але машину він продав гонщику з Єгипту. Але новий власник номери не змінив, хіба попереду наклеїв наліпку", - каже кореспондентка ТСН. 

Bentley Continental на українських номерах: кому належить це авто

А от розкішний Bentley Continental таки належить українцю. Така вживана автівка коштує 200 тисяч доларів. Реєстрація - Київська область. ТСН помічає цю машину біля найдорожчого готелю в Монако. За те, аби провести тут ніч в найдешевшому номері доведеться викласти 88 тисяч гривень. Найдорожчий окремий люкс – 236 тисяч.

"Це авто ми бачили двічі – ввечері та вранці на одному й тому самому місці. Номера попереду немає, позаду – є. ТСН стало відомо, що машина зареєстрована на Артура Карп’юка – йому 39 років і він керуючий співвласник видавничо-поліграфічної групи компаній, а також співзасновник благодійного фонду. У 2015  році балотувався до тернопільської міської ради від "Європейської Солідарності", але вибори програв", - каже кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. 

У соцмережах Артур публікує дописи переважно про допомогу війську. ТСН зателефонувала Артуру, аби дізнатися чи був він в Монако. Той каже – на машині їздить кума, а сам він вдома - у в Тернополі і готовий довести це на відеозв'язку.

"Я знаходжуся в Тернополі, на жаль, де-факто авто не моє, де-юре моє. Із-за військових складностей складно її переписати. Цим автомобілем зараз керує моя кума. Моя кума проводить більш заможніше життя, ніж я може собі дозволити, в них закордонний бізнес. Цей автомобіль знаходиться закордоном ще з літа 2021 року, я його особисто переганяв", - каже Артур Карп’юк.

Артур Карп’юк каже, що він у Тернополі, а на авто їздить його кума / ©
Артур Карп’юк каже, що він у Тернополі, а на авто їздить його кума

Через це авто два роки тому він мав і бесіду з ДБР, яке після розслідування "Української правди" під назвою "батальйон Монако" перевіряло усіх фігурантів.

"В 2022 році я був трішки і приємно, і неприємно здивований тим, що опинився в списку "батальйону Монако", - каже він. 

На площі в Монте-Карло у Монако припаркуватися дорогим авто допомагає паркувальник. Тут завжди багато туристів і видно чимало автомобілів з України - як дорогих, так і  не дуже.

VIP-біженець з України поспілкувався з ТСН

"Минулого року поруч з Монако у французькому містечку Кап-д'Ай ТСН помітила автівку, яка зареєстрована на дружину ексочільника одеської митниці. Перевіримо чи зараз вона там. Ми знаходимо зелений Porsche на тому самому місці в Кап-д'Ай. Щоправда минулого року він був ще на українських номерах", - каже Валерія Ковалінська. 

Михайло Грибанов / ©
Михайло Грибанов

Михайло Грибанов очолив Одеську митницю у березні 2020 року. Був звільнений з посади вже у травні того ж року. У 2021 році президент України ввів у дію рішення РНБО про санкції проти фізичних та юридичних осіб – проти так званих "королів контрабанди". Грибанов теж опинився у цьому списку. У серпні цього року біля авто ми зустрічаємо їх родину:

  • "Добрий день. Ви родина Грибанових?"
  • "Ні".

Згодом втручається Михайло в кепці з написом "де моя довбана яхта" і погоджується поговорити. Михайло розповідає - виїхав ще до лютого 22-го року.

Михайло Грибанов / ©
Михайло Грибанов
  • "Зарплати ексчиновника вистачає на те, щоб тут жити?" 
  • "Я ексчиновником був дуже давно. І дуже багато років працював в бізнесі. Тому я не розумію цього питання"
  • "А як ви виїхали під час війни?"
  • "Я виїхав ще до війни".

Каже, що в Україні не був за час війни. У Франції вже три з половиною роки.

"Ми відкриваємо магазини продуктів. Зараз кафе відкриваємо. Звичайне життя. Звичайний бізнес", - каже Грибанов.

Чоловік заявляє, що мешкає у Франції, бо нібито в Україні усі його рахунки закриті. До України VIP-біженець каже, що повернеться тільки тоді, коли "ситуація зміниться". Він каже, що житло знімає за 3 тисячі євро.

Президент футбольного клубу "Олімпік" теж живе за кордоном

Автівки з українською реєстрацією можна помітити в різних містах французької Рів’єри. Це Больо-сюр-Мер. Знімальна група ТСН фіксує це авто в порту двічі. Машина зареєстрована на президента донецького футбольного клубу "Олімпік" Владислава Гельзіна.

Широкому загалу Гельзін відомий за футбольний скандал в прямому ефірі: Владислав, як президент футбольного клубу вилаявся в прямому ефірі після матчу його команди з "Шахтарем". Тоді він розкритикував роботу арбітрів, які не зарахували гол його команди.

Авто з українськими номерами / ©
Авто з українськими номерами

За даними YourControl, зараз він засновник та бенефіціар ряду компаній. Власник мережі супермаркетів.

У коментарі ТСН Гельзін зазначає – виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення й весь цей час допомагає бригадам ЗСУ. Та пропонує звернутися за інтерв’ю до його пресслужби в Києві.

Українські "біженці" відпочивають на розкішних курортах

В тому ж місті помічаємо ось Toyota. Машина зареєстрована на чоловіка 1991 року народження. Його батько був помічником народного депутата Олександра Волкова.

На мисі Кап-Ферра ТСН помітила інші ці машини. За кермом Porsche - чоловік. Авто зареєстровано на айтівця.

Це один з найвідоміших культових приватних пляжів в бухті на Кап-Ферра. На паркані можна розгледіти ціни - за місце під сонцем тут треба заплатити 55 євро. На парковці поруч з ним авто з українською реєстрацією. Охоронець каже - тут відпочиває багато українців. 

"На одному з будиночків помічаємо український прапор. До нас виходить француз - він каже, що солідарний з Україною, а тому повісив тут свій прапор", - йдеться у матеріалі ТСН. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Батальйон Монако" смітить грошима! ХТО з VIP-українців шикує у Франції

Читайте також розслідування ТСН: "Король контрабанди", ексчиновники та помічниця депутата: ТСН знайшла VIP-біженців на Лазуровому узбережжі

"Батальйон Монако" смітить грошима! ХТО з VIP-українців шикує у Франції

"Батальйон Монако" смітить грошима! ХТО з VIP-українців шикує у Франції

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