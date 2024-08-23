VIP-біженці з "батальйону Монако" розповіли, коли планують повернутись до України: ексклюзив ТСН

На третій рік війни на Лазуровому узбережжі Франції продовжують відпочивати та жити українці. Це місце вважається одним з найдорожчих та найпрестижніших у світі.

ТСН помітила там ексочільника Одеської митниці, президента футбольного клубу "Олімпік" та інших заможних українців, які обирають елітну Рив’єру.

Про це йдеться в ексклюзивному сюжеті кореспондентки Валерії Ковалінської.

Загадка "Бетмобіля" на українських номерах: його власник не українець

Монако, площа Монте-Карло - популярне місце для відпочинку серед заможних та знаменитих з усього світу. Серед припаркованих люксових Rolls-Royce та Ferrari, виділяється "Бетмобіль" на українських номерах.

"Його часто знімають. Світлини і відео, які викладають у соцмережах, викликають роздратування та обурення користувачів і у коментарях про життя українців за кордоном себе вони не стримують. Але насправді, попри українську реєстрацію - це авто українцю не належить. До Монако ця автівка потрапила ще декілька років тому. Тоді її власником був дійсно українець, що жив в Монако, але машину він продав гонщику з Єгипту. Але новий власник номери не змінив, хіба попереду наклеїв наліпку", - каже кореспондентка ТСН.

Bentley Continental на українських номерах: кому належить це авто

А от розкішний Bentley Continental таки належить українцю. Така вживана автівка коштує 200 тисяч доларів. Реєстрація - Київська область. ТСН помічає цю машину біля найдорожчого готелю в Монако. За те, аби провести тут ніч в найдешевшому номері доведеться викласти 88 тисяч гривень. Найдорожчий окремий люкс – 236 тисяч.

"Це авто ми бачили двічі – ввечері та вранці на одному й тому самому місці. Номера попереду немає, позаду – є. ТСН стало відомо, що машина зареєстрована на Артура Карп’юка – йому 39 років і він керуючий співвласник видавничо-поліграфічної групи компаній, а також співзасновник благодійного фонду. У 2015 році балотувався до тернопільської міської ради від "Європейської Солідарності", але вибори програв", - каже кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

У соцмережах Артур публікує дописи переважно про допомогу війську. ТСН зателефонувала Артуру, аби дізнатися чи був він в Монако. Той каже – на машині їздить кума, а сам він вдома - у в Тернополі і готовий довести це на відеозв'язку.

"Я знаходжуся в Тернополі, на жаль, де-факто авто не моє, де-юре моє. Із-за військових складностей складно її переписати. Цим автомобілем зараз керує моя кума. Моя кума проводить більш заможніше життя, ніж я може собі дозволити, в них закордонний бізнес. Цей автомобіль знаходиться закордоном ще з літа 2021 року, я його особисто переганяв", - каже Артур Карп’юк.

Артур Карп’юк каже, що він у Тернополі, а на авто їздить його кума

Через це авто два роки тому він мав і бесіду з ДБР, яке після розслідування "Української правди" під назвою "батальйон Монако" перевіряло усіх фігурантів.

"В 2022 році я був трішки і приємно, і неприємно здивований тим, що опинився в списку "батальйону Монако", - каже він.

На площі в Монте-Карло у Монако припаркуватися дорогим авто допомагає паркувальник. Тут завжди багато туристів і видно чимало автомобілів з України - як дорогих, так і не дуже.

VIP-біженець з України поспілкувався з ТСН

"Минулого року поруч з Монако у французькому містечку Кап-д'Ай ТСН помітила автівку, яка зареєстрована на дружину ексочільника одеської митниці. Перевіримо чи зараз вона там. Ми знаходимо зелений Porsche на тому самому місці в Кап-д'Ай. Щоправда минулого року він був ще на українських номерах", - каже Валерія Ковалінська.

Михайло Грибанов

Михайло Грибанов очолив Одеську митницю у березні 2020 року. Був звільнений з посади вже у травні того ж року. У 2021 році президент України ввів у дію рішення РНБО про санкції проти фізичних та юридичних осіб – проти так званих "королів контрабанди". Грибанов теж опинився у цьому списку. У серпні цього року біля авто ми зустрічаємо їх родину:

"Добрий день. Ви родина Грибанових?"

"Ні".

Згодом втручається Михайло в кепці з написом "де моя довбана яхта" і погоджується поговорити. Михайло розповідає - виїхав ще до лютого 22-го року.

Михайло Грибанов

"Зарплати ексчиновника вистачає на те, щоб тут жити?"

"Я ексчиновником був дуже давно. І дуже багато років працював в бізнесі. Тому я не розумію цього питання"

"А як ви виїхали під час війни?"

"Я виїхав ще до війни".

Каже, що в Україні не був за час війни. У Франції вже три з половиною роки.

"Ми відкриваємо магазини продуктів. Зараз кафе відкриваємо. Звичайне життя. Звичайний бізнес", - каже Грибанов.

Чоловік заявляє, що мешкає у Франції, бо нібито в Україні усі його рахунки закриті. До України VIP-біженець каже, що повернеться тільки тоді, коли "ситуація зміниться". Він каже, що житло знімає за 3 тисячі євро.

Президент футбольного клубу "Олімпік" теж живе за кордоном

Автівки з українською реєстрацією можна помітити в різних містах французької Рів’єри. Це Больо-сюр-Мер. Знімальна група ТСН фіксує це авто в порту двічі. Машина зареєстрована на президента донецького футбольного клубу "Олімпік" Владислава Гельзіна.

Широкому загалу Гельзін відомий за футбольний скандал в прямому ефірі: Владислав, як президент футбольного клубу вилаявся в прямому ефірі після матчу його команди з "Шахтарем". Тоді він розкритикував роботу арбітрів, які не зарахували гол його команди.

Авто з українськими номерами

За даними YourControl, зараз він засновник та бенефіціар ряду компаній. Власник мережі супермаркетів.

У коментарі ТСН Гельзін зазначає – виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення й весь цей час допомагає бригадам ЗСУ. Та пропонує звернутися за інтерв’ю до його пресслужби в Києві.

Українські "біженці" відпочивають на розкішних курортах

В тому ж місті помічаємо ось Toyota. Машина зареєстрована на чоловіка 1991 року народження. Його батько був помічником народного депутата Олександра Волкова.

На мисі Кап-Ферра ТСН помітила інші ці машини. За кермом Porsche - чоловік. Авто зареєстровано на айтівця.

Це один з найвідоміших культових приватних пляжів в бухті на Кап-Ферра. На паркані можна розгледіти ціни - за місце під сонцем тут треба заплатити 55 євро. На парковці поруч з ним авто з українською реєстрацією. Охоронець каже - тут відпочиває багато українців.

"На одному з будиночків помічаємо український прапор. До нас виходить француз - він каже, що солідарний з Україною, а тому повісив тут свій прапор", - йдеться у матеріалі ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Батальйон Монако" смітить грошима! ХТО з VIP-українців шикує у Франції

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