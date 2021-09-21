Випадково збіглися із вакцинацією: у МОЗ пояснили причини смерті після щеплення від коронавірусу

В Україні вже зафіксовано 95 летальних випадків, коли незадовго до смерті людина отримувала вакцину.
Смерть після вакцинації від коронавірусу. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більшість летальних випадків після щеплення від коронавірусу не пов'язані саме із вакцинацією.
Про це 21 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
За даними відомства, в Україні вже зафіксовано 95 летальних випадків, коли незадовго до смерті людина отримувала вакцину. У 77 випадках фахівці вже встановили: причини смерті були різні і вони випадково збіглися із часом вакцинації, розслідування інших інцидентів триває.
Зокрема, вивчають причини смерті 19-річного юнака, який тиждень тому помер на Київщині за кілька годин після вакцинації. За даними медиків із того ж флакона із вакциною того дня щепилися ще 5 людей, і вони почувають себе добре. Загалом в Україні більше 5 млн щеплено двічі, ще 6 млн чекають на другу дозу.
Нагадаємо, в Українському гуманітарному інституті, що під Києвом, повідомили, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало. Рідні кажуть, що хлопець не скаржився на проблеми зі здоров'ям.