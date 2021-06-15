Випала з балкону після сварки з чоловіком: у Туреччині за загадкових обставин загинула українська модель

Дівчина просила в чоловіка про допомогу, проте той натомість все знімав на камеру.

У Туреччині загинула українка Анжеліка Сраб'янц родом із Сум, яка кілька років проживала в Стамбулі з місцевим чоловіком.



Про це 15 червня йдеться в ТСН.19:30

Як пишуть турецькі ЗМІ, пара вечеряла в ресторані, повертаючись додому, сварилися у таксі через ревнощі.



Камера безпеки зафіксувала, як пара зайшла додому. Через деякий час дівчина випала з балкону п'ятого поверху. Зі слів її співмешканця, вони дійсно посварилися. Він пішов до вбиральні, коли вийшов, дівчина висіла на перилах балкону, буцім-то хотіла його налякати. Він почав знімати це на телефон.



Поліція вилучила відео, де зафіксовано, як дівчина зі словами "Бурак, будь ласка допоможи" не втримується і зривається з балкону. На ньому видно, як чоловік іде на балкон, дівчина просить допомоги. Потім все відбувається на чорному фоні.



Як саме допомагає хлопець, на зрозуміло, але у правоохоронців виникли питання, чому парубок замість допомоги, знімав все на відео.



Наше міністерство закордонних справ підтвердило ТСН, що стежить за перебігом розслідування.

Нагадаємо, у Чехії загинула 27-річна українка.

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