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Випити в Україні стає все дорожче: чи стане чергове здорожчання алкоголю  шляхом до  тверезої нації

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Випити в Україні стає все дорожче: чи стане чергове здорожчання алкоголю  шляхом до  тверезої нації

УНІАН

Алкогольні смаки українців поступово змінюються.

Від нового року в  Україні  зріс акциз на алкоголь. Найбільше у ціні додадуть міцні напої та ігристі вина. 

Про те, чи стане чергове здорожчання алкоголю  шляхом до  тверезої нації – 2 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, міцне пиво до ціни додає дві гривні. Неймовірно,  але факт:  не міцне  - має - навіть  здешевшати.

Мінімальна ціна пів літра оковитої - 98 гривень. За рахунок зростання акцизів  влада латає дірку у бюджеті.  А виробники  кажуть, що  ціни підвищують з думкою про українців.

"Мінімальна ціна направлена  швидше для покупців, тому що вона говорить про те, що ця продукція легальна, якщо виробник не платить податки, які складають десь 40 грн у пляшці горілки -  це означає, що продукція нелегальна", - пояснює  виконавча директорка Асоціації "Укрводка" Аліна Шолохман.

А от для поціновувачів вина, на відміну  від шанувальників міцних напоїв - є добрі новини - тут акциз  скасовується взагалі. Вино не здешевшає, але, принаймні, не повинно і здорожчати. На відміну  від  ігристого.

Алкогольні смаки українців поступово змінюються, каже власниця компанії з виробництва вин Анна  Горкун. Вино потрохи посуває міцні напої. Нині на кожного припадає  чотири літри вина в рік і ця тенденція йде до зростання. Але вітчизняні винороби скаржаться: статистика  росте виключно за рахунок імпорту, бо ввізне мито на алкоголь скасовано.

З нового року в Україні зріс акциз на алкоголь

З нового року в Україні зріс акциз на алкоголь

А от споживання горілки в Україні, за офіційними даними, за останні 5 років скоротилося мало не на третину. Виробники  нарікають, що половина міцного  ринку - у тіні.

Найбільше  відчують здорожчання  ті, хто купував найдешевший алкоголь, вважають експерти.

Але  навряд  чи нова ціна, на думку Юрія Криворучка, вплине на кількість випитого.

Раніше повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні здорожчають продукти. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 16-20%. Особливо здорожчання торкнеться овочів та м'яса. 

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