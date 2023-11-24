Випивав і накопичив борги: в Польщі шеф-кухар з України вбив дружину і двох дітей – подробиці трагедії

У Польщі відомий в Україні шеф-кухар із Вінницької області вбив свою 29-річну дружину та двох маленьких доньок. Чоловік не одразу зізнався у цьому та кілька днів прожив в одному помешканні з тілами покійних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

У Польщі чоловік вбив дружину і двох дітей

Трагедія сталася поблизу міста Познань. 42-річний чоловік задушив свою дружину та двох маленьких доньок. Він кілька днів прожив із тілами покійних і лише згодом у всьому зізнався. Жертвами чоловіка стали його 29-річна дружина Юлія, півторічна Марійка та 4-річна Даринка.

Юлія з дітьми

Сусідка загиблої з Вінниччини Валентина Дорощук каже, що йі досі не може повірити у трагедію. Вона розповідає, що діти були дуже веселими та грайливими.

Юлія і Сергій познайомилися у кафе, де працював чоловік

Загибла 29-річна жінка родом із села Сигнал на Вінниччині. Валентина знала 29-річну Юлю від дитинства. Вона зазначає, що та мала сина від першого шлюбу і працювала офіціанткою в місцевому кафе.

"Хороша сім'я, одна Юля у них, виросла в любові. Була заміжня перший раз, щось не склалося, хлопчик у них Даня", - каже Валентина Дорощук.

Юлія і Сергій

Юлія познайомилася зі своїм другим чоловіком Сергієм у кафе. Він тоді був амбітним кухарем, учасником багатьох кулінарних проєктів.

Шеф-кухарка Ірина Степова, яка знала пару, каже, що не може повірити, що Сергій на таке здатний. Його колеги зазначають, що він готував смачно, буквально піднімав ресторани і робив їх популярними.

"Був позитивний, не пив на той час, не вживав нічого. Він дуже талановита людина, це дійсно так. Що сталося, всі в шоковому стані", - каже Ірина Степова.

Родина чотири роки тому переїхала до Польщі

Чотири роки тому родина вирішила їхати на заробітки до Польщі. Відтоді вони лише кілька разів приїздили до рідного села. Про якісь проблеми батькам не розповідали.

"Їздила дружина туди, казала - все добре, а люди кажуть, що ніби ображав її в Польщі, вона нам нічого не казала", - каже батько загиблої Юлії Василь Хоменчук.

Батько вбитої жінки

Сусіди в Познані розповіли поліції, що в Польщі кар'єра Сергія не склалася. Він почав пити і накопичив борги.

Василь Хоменчук розповідає, що його дружина поїхала за тілами доньки і двох онучок. Також разом із бабусею повернеться 11-річний син Юлії, який дивом уцілів тоді.

В Познані до будинку люди приносять свічки та квіти. Тим часом у селі Сигнал всією громадою збирають гроші, аби перевезти тіла дітей та їхньої мами додому.

Місце вбивства родини

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 24 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, українець у Польщі вбив свою дружину і двох маленьких доньок.

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